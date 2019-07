ULTIMA ORĂ: Lovitură pentru Raiffeisen Bank Curtea de Apel București a respins plangerea Raiffeisen Bank impotriva unui ordin emis de președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor care obliga banca sa recalculeze dobanzile la creditele acordate persoanelor fizice in perioada de dinainte de criza, scrie profit.ro. ANPC a amendat Raiffeisen Bank in 2017, dupa ce in spațiul public au aparut mai multe documente interne ale bancii care aratau ca aceasta a planuit sa creasca dobanzile clienților inca de la acordarea creditelor, fara sa-i informeze, lucru considerat de Autoritate drept o practica comerciala incorecta. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

