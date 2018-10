Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca obiectivul partidului cu privire de Legea offshore este o forma a actului normativ prin care sa existe o imparțire corecta a caștigurile intre statul roman și investitori, iar resursele de gaze naturale sa fie utilizate in beneficiul populației, scrie…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor relua, luni la Parlament, discutiile pe marginea Legii offshore, pe ordonanta de urgenta care infiinteaza Fondul Suveran de Investitii, cat si asupra respingerii OUG 6/2016 care a stat la baza protocolului PG-SRI, au spus surse politice pentru MEDIAFAX.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat deranjat de modificarile ”de la o zi la alta” aduse Legii offshore, afirmand ca nu au existat explicatii sau argumente rationale, financiare, motiv pentru care a cerut retrimiterea in comisiile de specialitate. Liderul UDMR spune ca de la Senat la Camera…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de mai multi membri ai partidului, a avut o intalnire, vineri, cu liderul PSD, Liviu Dragnea, si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul careia au discutat despre Legea offshore. Potrivit unor surse parlamentare, s-a decis ca Legea offshore…

- Camera Deputatilor a votat, in plenul de miercuri, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabileste criteriile exploatarii gazelor din Marea Neagra, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. PSD a adaugat la Camera Deputatilor prevederi care au nemultumit atat partenerii…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, miercuri seara, ca nicaieri in lume nu s-a mai vazut ca de negocierile legate de exploatarea gazelor in Marea Neagra, cu companiile petroliere Exxon și OMV sa se ocupe președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, care nu are atribuții in acest sens."Este…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca Legea offshore nu va fi modificata decat in sensul unor clarificari pe care le-a transmis catre guvern, iar chestiunile importante, legate de impozitul pe venituri suplimentare si de faptul ca 50 la suta din gazul din Marea Neagra sa se comercializeze pe piata…

- Președintele CJ Ilfov, liberalul Marian Petrache, susține ca Liviu Dragnea și Darius Valcov se folosesc de Legea offshore pentru ”a-și salva fundul” și sacrifica in schimb viitorul romanilor. Petrache considera ca oamenii care fac acest lucru pot fi acuzați de tradare naționala. Citește și: Partidul…