- Liviu Dragnea ar fi revenit in Romania, dupa vacanța alaturi de iubita sa, Irina Tanase! Cei doi au plecat, conform unor surse, dupa Revelion. Dragnea a lipsit de la cel mai important eveniment al inceputului de an, ceremonia de la Ateneul Roman care a marcat preluarea președinției Consiliului Uniunii…

- Guvernul condus de Viorica Dancila s-ar putea reuni din nou, vineri, intr-o sedinta in care se va adopta Ordonanta c are introduce noi taxe, de la 1 ianuarie 2019. Ordonanta de Urgenta anuntata de Eugen Teodorovici marti seara nu va mai fi adoptata in sedinta de Guvern de joi, asa cum era planificat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca amnistia și grațierea reprezinta, la acest moment, ultima soluție de indreptare a unor abuzuri, deoarece exista și alte metode legislative care pot fi adoptate. „Daca exista alte soluții legislative, evident, de indreptare a abuzurilor comise, evident…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, va avea o intrevedere, duminica, 9 decembrie, cu ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici și cu Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, pentru a discuta despre bugetul Romaniei pentru anul 2019, au declarat surse politice, conform Mediafax.Potrivit…

- Social-democratii se vor reuni intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD luni, 19 noiembrie, de la ora 11.00. Discutiile de duminica, de la Parlament, nu au dus la o concluzie finala, astfel ca luni, la ora 10.00, in biroul lui Liviu Dragnea va avea o ultima sedinta pregatitoare,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a fi convocat, duminica pe mai multi lideri social-democrati din teritoriu, la o sedinta informala inainte de Comitetul Executiv de maine, cand ar urma sa se decida cine va pleca si cine va ramane.

- Liderul PSD Liviu Dragnea si-a pierdut din nou cumpatul, marti, inainte de sedinta Biroului Permanent National al PSD, el certandu-se cu jurnalistii care doreau sa stie cine sunt propunerile de ministri pentru Educatie si Afaceri Europene. Ecaterina Andronescu a avut o discutie cu presedintele PSD,…

- Reuniunea informala are loc inainte de sedinta Comitetului Executiv (CEx) al PSD - programata luni, la 12.00 - care ar putea decide excluderea mai multor contestatari ai liderului social-democrat. Apropiati ai liderului PSD spun ca excluderile din partid, in acest moment, sunt inevitabile.