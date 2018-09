ULTIMĂ ORĂ! Lista lui Dăncilă pentru Teodorovici. Ne privește pe toți Principalele prevederi ale proiectului de act normativ care va fi pus in dezbatere publica de catre Ministerul Finanțelor Publice sunt: ➢ Pana la finele anului, unitațile administrativ-teritoriale pot solicita imprumuturi, in limita a 450.000 mii lei, pentru finanțarea furnizarii energiei termice in sezonul rece. Unitațile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, si numai daca la data depunerii documentației nu prezinta restanțe la imprumuturile contractate anterior din venituri din privatizare. Documentele in vederea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

