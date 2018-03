Stiri pe aceeasi tema

Senatul a adoptat luni, in calitate de for decizional, modificarile aduse Legii 317 privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii cu 82 de vorui pentru, 36 impotriva si o abtinere. Camera Deputatilor a adoptat, saptamana trecuta, Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

- Cele trei modificari ale legilor Justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - vor intra luni in plenul Senatului pentru votul…

- Cele trei legi ale Justitiei: legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind Organizarea Judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au fost dezbatute și votate, pe repede inainte, in Comisia parlamentara…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei a adoptat luni, cu 12 voturi "pentru" si cinci "impotriva", raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara., si cu 11 voturi "pentru" si 5 "impotriva" raport faborabil cu amendamente pentru…

- Cele trei legi ale Justiției( Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii ) - vor intra in plenul Senatului pentru votul final.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Modificarile la Legea 304/2004 au fost adoptate cu 182 de voturi „pentru”,…

- Conform amendamentului, care modifica Legea 317/2004, informatiile care privesc statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara, organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea institutionala intre instante si Parchete, pe de o parte, si orice alta autoritate…

- Presedintii, vicepresedintii si presedintii de sectie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de Sectia pentru judecatori a CSM dintre judecatorii care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani, a decis marti Comisia speciala parlamentara pentru Legile Justitiei, care a corelat…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei a dat, luni, raport de adoptare la modificarile aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, textele fiind reformulate in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, informeaza Agerpres. S-au inregistrat 12 voturi “pentru” si sase “impotriva”.…

- Fugarul Sebastian Ghița a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa verifice ipoteza in care Laura Codruța Kovesi ar fi ofițer acoperit. El susține ca a studiat comportamentul Laurei Codruța Kovesi și arata ca șefa DNA ”rar era vazuta fara Florian Coldea” și nici macar ”nu sufla” in fața prim-adjunctului…

- Legea de modificare a Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii trebuia declarata neconstitutionala in ansamblul sau, sustine Livia Stanciu intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis unele obiectii…

- Tariceanu, despre scandalul de la DNA: Nu-mi imaginez ca in CSM nu se cunosteau aceste lucruri Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut miercuri ca exista anumite deficiente care tin de Parlament in structurile din sistemul judiciar, dar ca o parte dintre probleme tin de Consiliul Superior…

- Comisia speciala din Parlament privind legile justitiei a muncit repede si prost, spune la RFI judecatorul Cristi Danilet. Curtea Constitutionala a decis marti ca si a treia lege a justitiei incalca partial legea fundamentala. Anumite prevederi din legea privind functionarea Consiliului Superior…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a adoptat marti, cu unanimitate de voturi, obiectiile de neconstitutionalitate privind mai multe articole din legea de modificare a Legii 317/2014 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in timp ce pentru respingerea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). ‘Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004 privind organizarea…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca modificarile la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt partial neconstitutionale. Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor la modificarile celorlalte doua legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind…

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- CCR a admis cateva sesizari privind modificarile la Statutul Magistratilor Curtea Constitutionala a admis, marti, o parte dintre sesizarile privind modificarile la Statutul Magistratilor operate în parlament, cerând redefinirea erorii judiciare, a relei credinte sau a gravei neglijente,…

- Curtea Constitutionala s-a pronuntat marti asupra sesizarilor la legile privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce saptamana trecuta a luat o decizie cu privire la Organizarea judiciara, precizand ca "unele dispozitii sunt

- CCR cere clarificari la modificarile aduse statutului magistratilor Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala a admis o parte din sesizarile privind modificarile la Statutul Magistratilor operate în Parlament, cerând re-definirea "erorii judiciare", "relei…

- . Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Raspunsul Comisiei de la Veneția nu a fost cel așteptat de magistrații Curții Supreme.…