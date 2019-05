Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș, cap de lista USR-PLUS la alegerile europarlamentare de duminica, acuza excluderea delegaților partidului de la ședințe pregatitoare votului in mai multe secții de votare din București.„In aceasta dupa-amiaza, delegații USR PLUS nu au fost primiți la ședințele pregatitoare votului…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, reclama, intr-o postare pe Facebook, ca delegatilor Aliantei 2020 USR PLUS nu li s-a permis accesul la sedintele pregatitoare votului, in mai multe sectii de votare din Bucuresti si din tara. Ciolos avertizeaza ca formatiunea sa politica este pregatita sa apeleze la orice…

- Luni dimineața, 1 aprilie, Laura Codruta Kovesi este așteptata la Sectia 18 de politie, acolo unde a mai fost și vineri. Prezenta fostului procuror-sef al DNA sa este obligatorie in cadrul masurii de constrol judiciar dispuse de Sectia Speciala pentru anchetarea magistratilor. Laura Codruța Kovesi este…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi s-a prezentat vineri dimineata la Sectia 18 Politie din Bucuresti, in cadrul procedurii de control judiciar. La ieșire, Kovesi a fost intrebata de un jurnalist ce este in sufletul sau.„Timp de 24 de ani mi-am facut treaba. Sunt un procuror care a dovedit…

- Topul increderii in politicieni este deschis de primarul Capitalei Gabriela Firea, potrivit sondajului CURS realizat doar in Bucuresti. Pe locul doi vine Laura Codruta Kovesi, masurata, desi nu e politician. Podiumul e completat de Calin Popescu Tariceanu. Klaus Iohannis vine abia pe locul patru. Dintre…

- ”Acest vot este pentru toți cetațenii romani care au susținut lupta anticorupție și statul de drept, pentru toți procurorii din Romania și din Europa care lucreaza sub presiune. Aștept decizia decidenților europeni. M-am inscris singura in aceasta procedura. Nu am avut, nu am cerut, nu cer și nu aștept…

- Întoarsa la București dupa votul pozitiv din Comisia LIBE, Laura Codruța Kovesi a declarat ca votul a fost „pentru toți cetațenii din România care au susținut statul de drept”.”Acest vot este pentru toți cetațenii români care au susținut lupta anticorupție și…

- „Acum am aflat rezultatul votului. Sunt foarte bucuroasa. Multumesc tuturor celor care m-au sustinut”, a declarat ea pentru G4media, inainte de a pleca spre Bucuresti. Laura Codruța Kovesi are șanse foarte mare sa fie șefa Parchetului European. Comisia LIBE din Parlamentul European a avut miercuri…