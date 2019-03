Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi s-ar fi ales cu un al treilea dosar la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție! Romania TV a difuzat, joi seara, o informație potrivit careia fosta șefa a DNA a fost denunțata de un celebru afacerist.Conform postului de știri, omul de afaceri ar fi denunțat…

- Procurorii de la Sectia speciala de investigare a infractiunilor din Justitie au confirmat vineri acuzatiile pentru care este urmarita penal fosta sefa DNA in cazul procurorilor de la DNA Ploiesti. In acest dosar Kovesi este urmarita penal pentru constituire de grup infractional organizat in modalitatea…

- Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție a prezentat, vineri, oficial, detalii referitoare la cele mai noi acuzații formulate importiva fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi. Aceasta este anchetata și pentru "constituire de grup infracțional organizat in modalitatea coordonarii și complicitate…

- Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub acuzare intr-un nou dosar. Acuzatiile: represiune nedreapta in dosarul in care sunt anchetati procurorii de la DNA Ploiesti, Mircea Negulescu si Lucian Onea. Kovesi a declarat la iesirea de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, ca in timp ce studia…

- Parchetul General a postat, sambata seara, un mesaj pe pagina de Facebook in care explica de ce au fost eliminate date cu caracter personal din doua comunicate ale Sectiei de investigare a magistratilor cu privire la dosarul in care a fost pusa sub acuzare fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi. Sectia…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi a anuntat, miercuri seara, la Europa FM, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Ea sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie…

- Laura Codruța Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Procurorul-șef al DNA, Adina Florea, a avut prima reacție despre acest caz. La ieșirea de la Parchetul General, Adina Florea a facut primele declarații despre citarea Laurei Codruța Kovesi, la Sectia de investigare,…

- Cei doi procurori de la DNA Ploiești acuzați ca au savarșit abuzuri grave, pe numele acestora fiind instrumentate mai multe dosare. Intrebat cum vede acest demers, faptul ca Negulescu și Onea sunt la un pas de a fi arestați, dar și ca Onea declara public la o conferința de presa ca se afla…