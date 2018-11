Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu a ramas fara niciun portofoliu, dupa ce președintele Klaus Iohannis a semnat remanierea acesteia din funcția de ministru al Muncii, insa a respins numirea ei la ministerul Transporturilor. Intr-o conferința de presa susținuta la Cotroceni, șeful statului a anunțat ca a semnat decretele…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educatiei, in contextul in care in aceasta zi expira termenul de interimat la minister al Rovanei Plumb, potrivit Administratiei Prezidentiale, scrie Mediafax. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus…

- Ecterina Andronescu este, incepand de vineri, noul ministru al Educatiei, presedintele Klaus Iohannis semnan decretul de numire a sa in functie. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 16 noiembrie a.c., decretul pentru numirea doamnei Ecaterina Andronescu in functia de ministru…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 16 noiembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea Garzilor forestiere (PL-x 717/26.10.2015);Decret privind eliberarea din funcția…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 13 noiembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Victor Negrescu, ministru delegat pentru afaceri europene; Decret pentru numirea domnului George Ciamba…

- Cabinetul Dancila are un nou ministru. Este vorba despre Nicolae Hurduc, profesorul universitar de la Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” propus de PSD pentru a conduce Ministerul Cercetarii. Hurduc isi poate prelua prerogativele noii functii, dupa ce vineri Klaus Iohannis a semnat decretul pentru…

- Miercuri, 12 septembrie, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat urmatoarele decrete: Decret pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului prin demisia domnului Nicolae Burnete, ministrul cercetarii si inovarii; Decret pentru desemnarea domnului Viorel Stefan, viceprim ministru,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Constanta a Georgianei Pulbere, ca urma a pensionarii, incepand cu data de 10 septembrie. Georgiana Pulbere a condus Sectia a II a Civila, de contencios administrativ si fiscal din…