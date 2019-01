Dorit in trecut de FCSB și Dinamo, Plamen Iliev, goalkeeper-ul de 27 de ani al Astrei Giurgiu, a semnat un precontract cu Ludogoreț Razgrad, campioana ultimelor șase sezoane din Bulgaria. Conform site-ului sportal.bg, Iliev, care a intrat de la 1 ianuarie in ultimele șase luni de contract cu Astra, s-a ințeles deja cu Ludogoreț, iar in urmatoarea perioada se va decide daca portarul va parasi Romania inca de acum sau va pleca la vara. ...