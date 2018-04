Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (50 de ani) a semnat azi prelungirea contractului cu CFR Cluj pentru inca doua sezoane, pana in 2020. "Bursucul" a oferit prima reacție dupa parafarea noului contract și spune ca e hotarat sa ramana in "Gruia" indiferent daca va reuși sau nu sa caștige titlul cu CFR . "Imi doream foarte…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, l-a ironizat din nou pe Dan Petrescu, dupa ce "Bursucul" spunea ieri ca atacurile oficialului stelist nu se mai intalnesc nici macar in Bangladesh. "Am informații potrivit carora un oficial al clubului Chittagong Abahani ar fi comentat pe Facebook…

- Dan Petrescu (50 de ani) a reusit sa o duca pe CFR Cluj in fruntea Ligii I, cu sanse mari la castigarea titlului de campioana, insa este decis sa plece din Gruia la finalul sezonului. Desi mai are contract inca un an cu formatia alb-visinie, „Bursucul” isi negociaza, in mare secret, un contract in strainatate.

- Oficialul FCSB a continuat disputa de la distanta cu Dan Petrescu, cand a ironizat suspendarea primita de acesta si pe care o considera prea blanda. "Bursucul" a fost extrem de suparat de postarea lui MM Stoica de pe facebook. "Am vazut ca era "fericit" ca am primit doar doua etape. Ce am primit eu…

- Cosmin Olaroiu, 48 de ani, a dat lovitura carierei și a semnat un contract in China, cu Jiangsu Sunning, fost echipa a lui Dan Petrescu. Oli il inlocuiește pe banca chinezilor pe Fabio Capello, care n-a rezistat decat trei meciuri la carma lui Jiangsu Sunning. Italianul e fostul tehnician de la AC Milan,…

- Procurorii din Udine ancheteaza ipoteza uciderii din culpa in cazul capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, care a murit sambata noaptea. Potrivit agentiei Ansa, procurorul Antonio De Nicolo a declarat ca nu exista suspecti in acest caz. "Este datoria noastra sa stabilim daca moartea lui Astori…

- Site-ul Sputnik News, instrument de propaganda al regimului de la Moscova, avanseaza deja ideea suspendarii președintelui Klaus Iohannis, care nu ar fi reacționat corect dupa propunerea de suspendare a șefei DNA laura Codruța Kovesi, lansata joi seara de ministrul Justiției Tudorel

- Dan Petrescu a vorbit dupa victoria lejera cu Astra Giurgiu, scor 2-0. "Bursucul" le-a raspuns ironic contestatarilor, in special celor de la FCSB și lui Mihai Stoica. A laudat in schimb echipa lui Nicolae Dica dupa victoria cu Lazio, 1-0. "Suntem criticați pentru jocul nostru. Acceptam criticile.…