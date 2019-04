ULTIMĂ ORĂ! Înviere sub cod galben! Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate, valabil in aproximativ jumatate din țara de sambata, ora 15.00, pana duminica, ora 04.00. De asemenea, o informare meteo avertizeaza ca instabilitatea atmosferica se va manifesta de maine la pranz și pana duminica seara in cea mai mare parte a țarii. Potrivit codului galben, in dupa-amiaza zilei de sambata (27 aprilie) și pe parcursul nopții de sambata spre duminica (27/28 aprilie), temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata in zonele de munte, Oltenia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis un Cod Galben valabil pentru intervalul 27 aprilie, ora 15 – 28 aprilie, ora 04. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate. In dupa-amiaza zilei de sambata (27 aprilie) și pe parcursul nopții de sambata spre duminica (27/28 aprilie), temporar instabilitatea…

- Instabilitate atmosferica in urmatoarele zile Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica, valabila de joi, ora 15:00, pâna luni, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, în…

- Joi, ultima zi calendaristica de iarna, se incalzeste si o sa avem vreme frumoasa in toata tara. Soarele isi va face aparitia, iar temperaturile cresc simțitor.Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, o atentionare de tip nowcasting cod galben de vant, valabila pana la…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting de Cod portocaliu de viscol, pana in ora 17:00, prezent in zonele montane din Banat și Transilvania. ANM a mai transmis o mai multe atenționari de Cod galben de vant puternic care se va simți in județele din Moldova,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de viscol, valabila in zone montane din Banat si Transilvania, respectiv o serie de atentionari Cod galben de vant puternic, ce vizeaza judete din Moldova, Muntenia si Oltenia. Potrivit meteorologilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de viscol, valabila in zone montane din Banat si Transilvania, respectiv o serie de atentionari Cod galben de vant puternic, ce vizeaza judete din Moldova, Muntenia si Oltenia.Potrivit meteorologilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de vreme severa pentru urmatoarele zile. In intervalul 22 februarie, ora 14 – 23 februarie, ora 16 se vor semnala precipitații in cea mai mare parte a țarii. Acestea vor fi mixte in Transilvania și mai ales sub forma de ninsoare in zonele…

- Revine gerul! Cod galben de vreme rea in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben pentru perioada 22 februarie, ora 16 – 23 februarie, ora 16. In intervalul menționat se vor semnala precipitații in cea mai mare parte a țarii. Acestea vor fi mixte in Transilvania…