- Dosarul penal in care IPS Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, este cercetat pentru abuz in serviciu, marturie mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare a fost retrimis, joi, la DNA. Decizia apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie si este definitiva.

- Patronul firmei de tranzacții cu moneda virtuala CoinFlux, Vlad Calin Nistor, va fi extradat in Statele Unite. Asta au hotarat magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție care a confirmat decizia instanței ierarhic inferioare. Astfel, Instanța Suprema a dispus predarea lui Nistor catre autoritațile…

- Șerban Pop, fost sef al ANAF, condamnat alaturi de Alina Bica la 5 ani de inchisoare, va fi pus in libertate astazi, dupa ce ICCJ a decis sa suspende executarea pedepsei pana se va judeca cererea acestuia de anulare a pedepsei, formulata ca urmare a deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori.Admite…

- La data de 13 decembrie 2018, orele 09:30, la sediul Inaltei Curți de Casație si Justiție, Sala Sectiilor Unite, vor avea loc, in ședința publica, tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor Completurilor de 5 judecatori pentru anul 2018, a anuntat ICCJ.Citeste si Vicepreședintele CSM,…

- Colegiul de conducere a Inaltei Curți de Casație și Justiție a hotarat, in urma cu cateva zile, ca toate completurile de cinci judecatori sa amane ședințele programate in decembrie. Dosarul privind angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman,…

- Liviu Dragnea contesta si noul complet de judecata de la ÎCCJ deoarece, potrivit aparatorilor sai, decizia ar fi nelegala. Liderul PSD, Liviu Dragnea, contesta si noul complet de cinci judecatori de la instanta suprema, care va judeca dosarul DGASPC în…

- Fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme, trimis in judecata de catre Directia Nationala Anticoruptie in septembrie 2017 sub acuzatia de abuz in serviciu, in dosarul Microsoft, a fost achitat de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Magistratii…