- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la o fosta fabrica de electronice din Sectorul 2 al Capitalei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Sunt aproape 100 de pompieri care intervin cu zeci de autospeciale.

- S-a dat alerta vineri dupa-amiaza, din cauza unui incendiu izbucnit in zona Obor. Un depozit de materiale de construcții a luat foc pe strada Culea Nicolae din sectorul 2 al Capitalei. La fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, un echipaj de descarcerare și doua autoscari. Din primele…

- Un incendiu puternic a izbucnit in Obarșia, județul Olt, in noaptea de vineri spre sambata. Cauza a fost un scurtcircuit la un prelungitor, aflat in locuința, iar intervenția pompierilor a durat doua ore, fiind ingreunata de vantul foarte puternic. La sosirea primelor echipaje, locuința ardea generalizat,…

- Incendiu puternic, in miez de noapte, in Capitala! O cladire cu spatii de inchiriat din sectorul 1 a luat foc. Flacarile ar fi pornit de la un scurtcircuit, arata primele date, si au cuprins initial acoperisul imobilului. Insa focul s-a extins repede catre baza cladirii.

- Panica intr-un bloc cu 10 etaje din Capitala. Un incendiu uriaș s-a produs la liftul imobilului. Fumul gros a invadat apartamentele de la etajele superioare. Locatarii au cerut ajutor, au chemat pompierii. Mai multe echipaje intervin la locul incendului. Sunt 12 persoane care au fost…

- Incendiu in București! Ca in multe alte dați, și acest accident a fost cauzat de neatenția unui Dorel! Mulți oameni au trait momente de panica și tensiune crezand ca poate este ultima zi a lor.

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la etajul sapte al unui bloc din Capitala, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. O persoana a fost gasita decedata in apartamentul de unde a pornit focul.

- O masina, care se deplasa cu viteza excesiva pe o strada din Capitala, a derapat puternic si s-a rasturnat inafara drumului. Deocamdata nu se cunosc informatii daca a avut cineva de suferit in urma accidentului.