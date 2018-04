ULTIMA ORĂ Incendiu la un mall din Moscova, o persoană a murit O persoana a murit în urma unui incendiu declanșat miercuri într-un mall din Moscova, anunța, citând surse medicale, agenția oficiala ruseasca Tass, preluata de Reuters.



Incendiul a fost stins, arata agenția RIA, care citeaza o sursa din serviciile de urgența. Focul a izbucnit în cladirea de patru etaje a mall-ului 'Perseus for Childen', care vinde produse pentru copii.



&"Victima evacuata din cladirea în flacari a murit în ambulanța. Eforturile de a o salva au fost zadarnice&", scrie agenția Tass, care citeaza serviciul de ambulanța.



Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

