Un incendiu devastator a izbucnit lânga o centrala electrica - flacarile au înalțimea de peste 50 de metri.

Un incendiu de proporții a izbucnit astazi lânga o centrala electrica din nordul Moscovei, Federația rusa.

View this post on Instagram

Что-то в городе герое Мытищи не очень.... #мытищи #пожар #мобильныйрепортер

A post shared by Сергей Шамшин (@svshamshin) on Jul 11, 2019 at 1:27am PDT

Doua elicoptere și mai multe mașini de pompieri s-au deplasat la fața locului pentru a lupta cude peste 50 de

Potrivit datelor…