Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) intra in faliment, compania nou infiintata de Gabriela Firea, Energetica, se desfiinteaza, iar serviciul de distributie si furnizare a energiei termice din Bucuresti va fi asigurat de doua noi companii, Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti…

- Electrocentrale București (ELCEN), producatorul de apa calda și caldura al Capitalei, asigura populația ca va furniza in continuare agent termic, chiar daca Regia Autonoma de Distribuție a Enegiei Termice (RADET) va intra in faliment, arata compania intr-un comunicat. "In eventualitatea intrarii in…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avertizat, marți, ca „bucureștenii o vor duce mai rau in perioada urmatoare”, daca se menține bugetul repartizat pentru Primaria Generala a Bucureștiului in actualul proiect de buget pe 2019. „Vom aștepta sentința unui domn sa ducem Capitala in faliment?”,…

- Tergiversarea procedurii de insolventa a Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET), subfinantarea regiei si atitudinea autoritatilor locale reprezinta principalele motive pentru care bucurestenii raman adesea fara apa calda si caldura,...

- Mai multe blocuri si imobile din Sectorul 2 al Capitalei nu au apa calda si caldura, joi, 17 ianuarie, din cauza unei avarii raportate de Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti (RADET).

- Mai multe zone din sectoarele 2 si 3 ale Capitalei nu au apa calda si caldura, incepand de luni, 17 decembrie, din cauza unei avarii aparute la Magistrala 2 a Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET), potrivit unui comunicat emis de...

- Elevii din București cu varsta pana in 18 ani, precum și insoțitorii pensionarilor vor calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun ale STB (fosta RATB), potrivit unor proiecte de hotarare adoptate miercuri in ședința Consiliului General al Municipiului București. Beneficiaza, astfel, de gratuitate…

- "Companiile municipale din Bucuresti, precum toate companiile din toate municipiile tarii, functioneaza pe legislatia in vigoare care nu a fost abrogata, legea 31, legea 215. Ele sunt functionale, sunt absolut legale, nu s-a pus nicio secunda problema ca prin discutia privitoare la un act administrativ,…