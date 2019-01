ULTIMĂ ORĂ. Gripa a făcut a 19-a victimă. Suntem in pragul epidemiei Gripa face o noua victima. O femeie de 45 de ani, din Ialomita, care mai avea si alte boli, insa nu fusese vaccinata antigripal, a fost ucisa de virus. Astfel, numarul romanilor morti de gripa de la inceputul sezonului rece se ridica la 19. Ieri a fost o zi neagra, sapte oameni au pierit. Toti erau nevaccinati. Spitalele si scolile au primit ordin sa aplice masuri drastice ca sa opreasca raspandirea bolii. Situatia este grava, o recunoaste chiar ministrul Sanatatii, care spune ca Romania este in pragul epidemiei de gripa. „Situația este foarte grava in acest moment, numarul cazurilor confirmate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele si scolile au primit ordin sa aplice masuri drastice ca sa opreasca raspandirea gripei, asta dupa ce boala a luat 19 vieți. Situatia este grava, o recunoaste chiar ministrul Sanatatii, care spune ca Romania este in pragul epidemiei de gripa. „Situația este foarte grava in acest moment, numarul…

- O femeie de 45 de ani, din Ialomita, care mai avea si alte boli, insa nu fusese vaccinata antigripal, a fost ucisa de virus, scrie digi24.ro. Astfel, numarul romanilor morti de gripa de la inceputul sezonului rece se ridica la 19.Astfel, numarul romanilor morti de gripa de la inceputul sezonului rece…

- Potrivit sursei citate, analizele au confirmat in cazul femeii virusul gripal tip A. Nu era vaccinata antigripal si avea conditii medicale preexistente.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, afirma, vineri, ca Romania este in pragul unei epidemii de gripa."Suntem in pragul unei epidemii…

- "Suntem in pragul unei epidemii de gripa, avand in vedere ca saptamana trecuta numarul cazurilor de gripa a depasit numarul cazurilor estimate, saptamana trecuta a fost saptamana epidemica. Daca trei saptamani la rand ne confruntam cu acest tip de saptamani (epidemice - n.r.), atunci suntem in epidemie,…

- Romania este in pragul unei epidemii de gripa in prezent, a sustinut, vineri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, adaugand ca numarul cazurilor de gripa a depasit, saptamana trecuta, numarul cazurilor estimate si a fost declarata saptamana...

- Viitoarea lege a transplantului prevede ca spitalele judetene de urgenta, care au sectie de anestezie si terapie intensiva, sa faca activitate de prelevare a organelor, anunta ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca 37 de pacienti sunt pe lista de asteptare a unui transplant.“Toate…

- FOTO – Arhiva Viitoarea lege a transplantului prevede ca spitalele judetene de urgenta, care au sectie de anestezie si terapie intensiva, sa faca activitate de prelevare a organelor, anunta ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca 37 de pacienti sunt pe lista de asteptare a unui transplant,…

- Aflata la Bruxelles, la Forumului European de Cancer, ministrul Sanatații, Sorina Pintea a pledat pentru tratament egal pentru toți pacienții europeni. In contextul in care Romania va prelua, la 1 ianuarie 2019, Președinția rotativa a Consiliului Europei, Sorina Pintea, ministrul Sanatații a prezentat…