ULTIMA ORĂ: Ger năprasnic în toată țara, la final de noiembrie Ultima zi din luna noiembrie va fi cea mai friguroasa, iar mercurul din termometre va scadea in aproape toata țara sub 0 grade Celsius. Nici Bucureștiul nu va fi ocolit de valul de ger, iar temperaturile se vor situa, in decursul zilei de vineri, in jurul valorii de -8 grade Celsius. Vremea in Romania se mai incalzește dupa 1 decembrie, dar temperaturile vor ramane destul de coborate, in jurul pragului de ingheț. De asemenea, revin ploile, lapovița și ninsorile pe aproape tot teritoriul țarii, conform digi24.ro. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

