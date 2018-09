Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, inaintea sedintei PSD programata pentru ora 12.30, ca isi va transmite mesajul in sedinta Comitetului Executiv al partidului, ea refuzand sa faca alte declaratii. Inaintea CEx, Dancila a avut o intalnire cu liderul PSD, Liviu Dragnea, in biroul acestuia din Parlament,…

- De mai multe zile se vorbește despre o scrisoare pe care mai mulți lideri PSD ar intenționa sa o puna pe masa Comitetului Executiv Național al partidului, care se intrunește vineri. Miercuri, cu doua zile inaintea CEX, scrisoarea a aparut in presa centrala. Conține 19 puncte și incepe chiar cu solicitarea…

- Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reactie dupa scrisoarea semnata de Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu prin care i se cere demisia de la conducerea PSD si a Camarei Deputatilor, el spunand ca a inteles din aceasta “epistola” ca “partidul trebuie sa se alinieze cu Klaus Iohannis,…

