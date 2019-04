ULTIMA ORĂ FOTO VIDEO Incendiu puternic la Catedrala Notre Dame din Paris Un incendiu violent a izbucnit luni seara la Catedrala Notre-Dame din centrul Parisului, flacari imense și fum ieșind din emblematicul monument istoric. Incendiul este posibil legat de lucrarile de renovare. Cladirea a fost evacuata.

20.56: Turla catedralei s-a prabușit (Reuters)



UPDATE 20.55: Toata tâmplaria arde, a spus purtatorul de cuvânt al catedralei.



UPDATE 20.52: Președintele francez Emannuel Macron avea programat un discurs la ora 20.00, însa acesta a fost anulat, în urma incendiului violent de la Catedrala.



