- Educatoarele din Vrancea au oferit, ieri, un spectacol de excepție, in cadrul etapei județene a concursului ”Dragobete pentru fete – Schimb de experiența“, ediția a II-a. Spectacolul a avut ca tema Centenarul Marii Uniri și a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ), prin inspectoarea…

- Politistii clujeni au declansat, vineri, o ancheta dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca persoane necunoscute au dat foc unor ziare in fata sediului filialei judetene a partidului si au aruncat in fata usii un cocktail Molotov.

- Poveste de groaza joi dimineata la Focsani! Un barbat de 54 de ani a incercat sa-si omoare sotia, apoi s-a urcat in masina si a provocat un accident rutier in urma caruia si-a pierdut viata. Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in…

- Sursa mentionata a anuntat ca in urma accidentului din Nades, circulatia rutiera a fost blocata pe ambele sensuri de mers. Soferul implicat a fost transportat la UPU SMURD Targu Mures, acuzand dureri de cap si de spate. Pompierii Detasamentului Sighisoara au intervenit cu doua autospeciale…

- Cel putin 16 masini au fost avariate joi dimineata, in urma unei explozii urmate de un incendiu care s-a produs joi dimineata la un magazin de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Sincai, a anuntat Daniel Vasile, purtator de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov. Potrivit…

- La inceputul acestei luni un barbat a sesizat Politia Viseu de Sus despre faptul ca, in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie, persoane necunoscute i-au sustras autoturismul care se afla parcat pe strada 22 Decembrie din oras. In urma verificarilor efectuate autoturismul a fost gasit abandonat pe raza…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost ranit, dupa ce o masina a lovit o teava de gaz. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca un tanar de 16 ani a murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina…

- Un incendiu devastator a izbucnit vineri dimineata la mai multe locuinte improvizate din Medgidia. Focul s-a extins cu repeziciune și a cuprins zece gospodarii in care locuiau 18 familii, un total de 43 de persoane. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii…

- Un accident rutier a fost anunțat miercuri, in jurul orei 17.00, pe drumul european E85, pe raza comunei Garoafa. La volan s-a aflat o femeie, medic in București. Ea se deplasa, fiind in mașina cu un copil de 10 ani, spre Barlad, unde trebuia sa ajunga la parinții sai.…

- Totul s-a petrecut marți seara in jurul orei 23:00. La fața locului au fost trimiși polițiști, pompieri și cadre medicale. Pompierii au gasit mașina scufundata in lac – la o adancime de aproximativ 15-20 de metri – și dupa trei ore de intervenție au reușit sa o scoata la mal. Autoturismul a fost scos…

- Un taximetrist a fost gasit mort in masina marti dimineata, in zona pietei Chirila din Tatarasi, in jurul orei 6:30. Autoturismul se afla la intersectia cu strada Verdes. Politistii au deschis o ancheta in acest caz pentru moarte suspecta. Trupul barbatului a fost transportat la Institutul de Medicina…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, in orașul Reșița. Pompierii carașeni s-au luptat cu flacarile, care au cuprins o casa, doua anexe și o mașina, aproape șase ore. Din feriricire, nicio persoana nu a fost ranita. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- O mașina a luat foc joi seara in comuna gorjeana Baia de Fier. Incendiul a pornit de la un scurtcircuit la instalația electrica. Autoturismul ar fi al fratelui fostului prefect de Gorj, Radu Teodorescu.

- O mașina a luat foc pe varianta Zorilor - Manaștur. Incendiul s-a produs în seara zilei de marți, 23 ianuarie. ”Încercarile soferului de a stinge incendiul cu extinctoarele din dotare esueaza”, noteaza IndieFrame. ”Un…

- Pompierii au fost solicitați luni dimineața sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autocar. Incendiul a avut loc in orașul gorjean Turceni, satul Jilț. In autocar era doar șoferul. Focul a pornit din zona motorului....

- O masina ars ca o torta, intr-o zona de blocuri! Evenimentul s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 0,40, pe strada Miorița din cartierul aradean Micalaca. Mai multi cetateni au sunat la numarul de urgenta 112 si au spus ca un autovehicul marca Dacia a fost cuprins de flacari…

- Un adolescent rus inarmat cu un topor si un cocktail Molotov a atacat elevii de la o scoala Ulan-Ude, in apropiere de granita cu Mongolia, ranind sase copii, inainte de a se mutila si a sari pe geam, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Acest atac a relansat dezbaterea legata de securitatea…

- Pompierii Detasamentului Galati au intervenit, marti seara, la un incendiu care afectat initial o masina de la un service de pe strada Vointei din Micro 13. Incendiul s-a extins si la hala serviceului. ”Doua persoane au suferit arsuri usoare la nivelul mainilor si a fetei. Una dintre ele, un barbat…

- Masina comisarului Neculai Bodron, seful Biroului Judiciar din cadrul Politiei municipiului Roman, a fost incendiata duminica seara. Autoturismul a fost distrus in proportie de 30%, dupa ce persoane necunoscute ar fi aruncat un cocktail Molotov in interior.

- Panaite considera ca incidentul de duminica seara este 'deosebit de grav' si cere 'toleranta zero in astfel de cazuri'. 'Cer tuturor factorilor implicati in derularea anchetei sa faca toate eforturile pentru ca autorul sau autorii sa fie identificati si trasi la raspundere cat mai rapid. Legea…

- Conform sursei citate, el și-a parcat mașina in fața blocului, iar dupa scurt timp mașina fost incendiata. Flacari violente au cuprins autoturismul polițistului. Pompierii au sosit de urgența la fața locului și au stins incendiul, insa mașina a fost in mare parte distrusa de flacari.…

- Doi barbați și-au pierdut viața și o femeie a fost ranita, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a plonjat 15 metri de pe șosea. Autoturismul a ajuns in raul Jiu, cu roțile in sus. Accidentul s-a produs pe raza județului Hunedoara. „In jurul orei 15.40, un barbat in varsta…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de catre reprezentantii DIICOT, procurorii au fost informati ca medicul Mihai Lucan a descoperit in autoturismul pe care il utiliza, un mijloc de interceptare ambientala care apartine Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat…

- La fata locului s-a intervenit cu autospeciale cu apa si spuma. Autoturismul a ars aproape in totalitate. Pompierii au reușit sa protejeze celelalte masini parcate in apropierea flacarilor. Dupa finalizarea intervenției, in urma cercetarilor de la fața locului, s-a constatat ca focul a fost pus intentionat.…

- Incendiu mare in aceasta seara la Topoloveni. Focul a cuprins doua hale, in Topoloveni, la o cunoscuta fabrica de conserve și legume, iar la fața locului au fost trimise 6 autospeciale de pompieri pentru a stinge focul. Se pare ca este vorba despre una dintre secțiile fabricii MCG Topoloveni, condusa…

- La data de 30 decembrie a.c., ora 19.55 , pe DN2 E85, pe raza localitații Obrejița, un barbat, de 22 ani, in timp ce conducea un autoturism pe sensul de mers Ramnicu Sarat- Focșani, a acroșat doi pietoni care se angajasera in traversarea strazii prin loc nepermis. In urma producerii accidentului…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina în jurul orei 21 la Herghelia Mangalia. Incendiul cuprinsese o suprafața de aproximativ cinci sute de metri patrați și toata lumea se temea de ce e mai rau. În miez de iarna, o parte din hrana cailor s-a facut scrum. Directorul Hergheliei din…

- Masina unui politist din Targu Mures a fost incendiata, dupa ce, anterior, agentul a fost amenintat de anumite persoane pe care le-a sanctionat, potrivit presedintelui sindicatului Sed Lex, Florin Vilnei.

- Mașina unui polițist, incendiata la Targu Mureș. Autoturismul agentului s-a facut scrum in noaptea de joi spre vineri, iar oamenii cred ca focul ar fi fost pus intenționat. Polițistul a carei mașina a ars ca o torța fusese amenințat de mai multe ori. „E un dosar penal in prezent, sunt mai multe piste…

- Un autoturism de lux a luat foc in timpul noptii de vineri spre sambata, intr-un cartier din Galati, iar anchetatorii spun ca focul a fost pus in mod intentionat, transmite corespondentul Mediafax.

- Un autoturism de lux a luat foc în timpul nopții trecute, într-un cartier din Galați, iar anchetatorii spun ca focul a fost pus în mod intenționat. Mașina de lux a luat foc și apoi a explodat, întreaga scena fiind filmata de mai mulți cetațeni…

- „La data de 20 decembrie, politistii Postului de Politie Ciurea au identificat un tanar de 18 ani, din comuna Miroslava, banuit de comiterea unei infractiuni de furt calificat. Astfel, in seara zilei de 18 spre 19 decembrie, acesta, impreuna cu fratele sau de 26 de ani, ar fi sustras un autoturism parcat…

- In urma impactului, pasagerul aflat pe bancheta din spate a taximetrului a fost ranit si transportat de urgenta la spital. Imediat dupa accident, din masina de taxi a inceput sa iasa fum, astfel ca pompierii au venit rapid, cu o autospeciala cu apa si spuma, insa problema s-a rezolvat cu un extinctor.…

- Una dintre cele mai frecvente greseli pe care le fac soferii dupa ce a inceput sa ninga este sa tureze motorul, chiar daca observa ca rotile se invart in gol. Exista cateva tehnici de condus, dar si de intretinere a masinii pe timp de iarna, care ne pot scuti de drumuri la Politie, dar si de cheltuieli…

- Un vrancean a fost inșelat de doi valceni in data de 1 decembrie. Vranceanul a vrut sa faca o fapta buna și sa-i ajute pe aceștia, dar a fost pacalit. Potrivit buletinului de presa al IPJ Covasna, cei doi valceni au pretins ca au ramas fara combustibil, pe raza comunei Bretcu, județul…

- Un seism de magnitudine 3.5 a fost inregistrat in aceasta dimineata, la ora 05.24, la 127 kilometri adancime, in judetul Vrancea. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avit epicentrul la coordonatele 45.68 N ; 26.61 E, la 144 km N de Bucuresti, 45 km V de Focsani si 9 km SV…

- Un autoturism a ars in totalitate pe bulevardul Unirii, la intersecție cu strada Lucian Blaga. Din fericire nu sunt victime. Mașina se afla in mers in momentul in care a izbucnit incendiul. Potrivit Agerpres, la fața locului au acționat doua mașini de stingere, una de descarcerare, o ambulanța…

- Pompierii au intervenit luni pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un autoturism pe bulevardul Unirii, la intersecție cu strada Lucian Blaga, a anunțat Adrian Marin, purtatorul de cuvant al ISU București-Ilfov. Autoturismul a ars în totalitate și nu sunt victime.…

- Un autoturism a luat foc luni, 11 decembrie, pe DN 72, in dreptul localitații Stoenești, dupa ce i-a explodat turbina. Șoferul autoturismului a incercat sa stinga incendiul, dar a fost acroșat și accidentat de o duba. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale ala ISU Prahova, o mașina…

- O locuința a ars aproape in intregime duminica dimineața. Incendiul a cuprins o locuința din comuna Urechești, fiind anunțat in jurul orei 3.30. Potrivit informațiilor, din locuința cuprinsa de flacari nu a mai ramas aproape nimic. Localnicii ne-au spus ca incendiul a izbucnit in jurul orei 3 și jumatate…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a intervenit duminica, in jurul orei 5.00, pe strada Gloriei din municipiul Tulcea, unde o magistrala de apa a cedat, provocand surparea unei portiuni de strada si trotuar, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea. Apelul la…

- Fiul unui om de afaceri din Holboca, beat crita, a daramat barierele de protectie ale pietonalului bulevardului Stefan cel Mare si si-a facut de cap cu masina prin centrul municipiului, pe Pietonal. Sebastian Constantin Ursu, in varsta de 32 de ani, a intrat pe pietonal joi dimineata, la ora 5, dinspre…

- Subsolul Palatului de Cultura a Feroviarilor din Capitala a luat foc noaptea trecuta. Incendiul a izbucnit intr-o incapere data in chirie. Directoarea institutiei a refuzat sa ofere detalii in fața camerei de filmat. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri care au stins flacarile. Nimeni…

- Pe fondul oboselii, conducatorul auto, un tanar de 21 de ani, a pierdut controlul volanului si n-a mai putut stapani masina. Autoturismul in care se afla s-a urcat pe un altul, parcat pe trotuar. In urma impactului, o persoana a fost ranita, dar viata sa nu este pusa in pericol.

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- Potrivit presei germane, focul a fost pus intentionat. Alaturi de romani, in cladire se aflau și cetațeni moldoveni. Sapte persoane sunt in stare grava, informeaza Antena 3. Dintre cele 41 de persoane care figurau cazate in cladire, la momentul incendiului erau in casa cel putin 31…

- Scenele au avut loc chiar in centrul Piteștiului, intr-o zona in care accesul este permis doar pentru pietoni, informeaza Romania TV. Tanarul a reușit, insa, performanța sa urce treptele cu autoturismul, pe o diferența de nivel de cateva zeci de metri. Prietenii soferului au asteptat la baza scarilor…

- Titlul nu ne apartine noua, ci unui aradean patit. Acesta a avut ghinionul sa supere pe cineva si, drept urmare, si-a gasit masina vandalizata. Aradeanul ne-a relatat faptul ca luni seara si-a parcat masina personala pe strada Mioritei, in fata blocului 207. A doua zi, de dimineata, si-a gasit masina…

- Proprietarul isi lasase masina cu cheile in contact. La scurt timp, acesta a constatat ca autoturismul sau nu mai este in locul in care il lasase si a sunat la 112. Politistii au inceput cercetarile, iar in mai putin de patru ore au gasit masina abandonata in localitatea invecinata. Autoturismul…