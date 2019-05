ULTIMA ORĂ! FOTO! Incendiu generalizat la o casă din Gura Caliței; pompierii au scos două butelii din locuință Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin, in cooperare cu SVSU Gura Caliței, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, pentru stingerea unui incendiu la o locuința din comuna Gura Caliței. Evenimentul a fost anunțat prin apel la numarul unic de urgența 112, in jurul orei 10:18. […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Incendiu generalizat la o casa din Gura Caliței; pompierii au scos doua butelii din locuința apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

