- O NOUA ACTIUNE PENTRU COMBATEREA ABSENTEISMULUI SCOLAR Polițiștii vranceni continua activitațile pentru creșterea gradului de siguranța in scoli, prevenirea delincvenței juvenile și absenteismului școlar. In cursul zilei de astazi, politisti din cadrul Inspectoratului de Poliție Vrancea au acționat…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a participat, azi, la inaugurarea lucrarilor la sistemul zonal de alimentare cu apa și canalizare in gruparea Panciu și UAT Marașești. Este vorba de deschiderea a doua lucrari, in Panciu și Straoane. Alaturi de șeful administrației județene…

- Zece echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea au intervenit astazi, pana la ora 16.50, pentru stingerea unor incendii de vegetație. In sprijinul pompierilor au acționat și reprezentanții Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și voluntarii SVSU au intervenit astazi in mai multe localitați vrancene, pentru stingerea unor incendii de vegetație uscata. Intervențiile au avut loc in satul Budești din comuna Cotești, satul Domnești Targ din comuna Pufești; satele…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a participat ieri, la inaugurarea lucrarilor de apa și canalizare la contractul „Retele apa și canalizare in gruparea Odobești“, punctul de lucru Bolotești, din cadrul proiectului regional Vranceaqua II. Alaturi de șeful administrației județene…

- Doua cutremure au avut loc in Vrancea și Buzau, in ultimele trei ore. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter.Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 2.40, in județul Vrancea, cu magnitudinea…