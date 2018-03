Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a cerut marti judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti audierea in calitate de martori a fostului sef ANAF Gelu Diaconu si a fostului ministru al Agriculturii Daniel Constantin, in dosarul in care fostul ofiter SRI a fost condamnat in prima instanta la un an…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Instanța a mai decis in cazul lui Mihai Lucan inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest sens o hotarare a Tribunalului…

- Judecatorul Florin Purigiu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut o cerere de abtinere de la solutionarea apelului in cazul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir. Fostul ofițer SRI susține ca in acest dosar exista presiuni uriașe din partea ”statului paralel” și arata ca s-a activat intreg…

- Judecatorul Florin Purigiu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut o cerere de abtinere de la solutionarea apelului in cazul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir, judecat pentru mai multe fapte de coruptie. Cererea a fost acceptata, scrie ziare.com. Magistratul a facut aceasta cerere…

- Cand aflam daca Ionuț Lupescu poate candida poate candida la alegerile FRF 2018. Reacția MTS. Deși e in plina campanie electorala, ”Kaiserul” are inca probleme cu candidatura la șefia FRF! Actualul președinte Razvan Burleanu ar putea profita de o schimbare absurda de regulament! La ora redactarii știrii,…

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, unde a avut loc un nou termen din dosarul în care fostul ministru al Turismului este cercetat pentru fapte penale privind finantarea campaniei din 2009, ca Udrea nu se sustrage procedurilor

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, joi, solicitarea de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat. Acesta executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii. Decizia…

- DNA anunta, intr-un raspuns pentru agentia MEDIAFAX, ca are acces la 21 de baze de date, inclusiv Agentia de Cadastru, in contextul acuzatiilor fostului ofiter SRI Daniel Dragomir cu privire la faptul ca exista un protocol DNA- Agentia de Cadastru, care permite liber acces la datele de cadastru.

- Un barbat a fost condamnat definitiv la 17 ani de inchisoare, dupa ce a omorat in bataie o persoana intr-un sat din Alba. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin […]

- Curtea de Apel Bucuresti a obligat firmele Unirea Shopping Center, care administreaza magazinul Unirea din centrul Capitalei, si Astra Nova Security, controlate indirect de Alexander Adamescu, sa plateasca despagubiri unui retailer pentru ca i-a blocat accesul intr-un imobil adiacent magazinului Unirea.

- "Respinge actiunea ca neintemeiata. Obliga reclamantul la plata catre paratul FCSB a cheltuielilor de judecata partiale in suma de 10.000 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucuresti", se arata pe portalul instantelor de jduecata.In data de 21…

- Fostul impresar Ioan Becali s-a predat marti seara la Politia din Slobozia, iar Victor Becali s-a predat la Politia Ilfov, au declarat pentru AGERPRES surse din IGPR. Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar…

- Instanța suprema a amanat, marți, pentru 29 martie judecarea excepțiilor depuse in procedura de camera preliminara din dosarul Mineriadei, și a stabilit ca urmatorul termen sa se țina in sala de festivitați a Tribunalului București. Sediul instanței Tribunalului București este in fostul magazin Junior…

- Cristi Borcea, Ioan și Victor Becali afla marți ce pedepse primesc in dosarul ”Mita pentru judecatoare”. Borcea și frații Becali sunt acuzați ca i-au dat fostei judecatoare Geanina Terceanu aproximativ 200.000 de euro, pentru a primi pedepse mai mici in dosarul transferurilor de jucatori. Decizia Inaltei…

- Prefectul de Argeș refuza sa sancționeze primaria culpabila In plina dezbatere -interna și internaționala- asupra rolului justiției in Romania, Curtea de Apel București a fost sesizata pentru a condamna Statul Roman - prin Ministerul Finanțelor Publice pentru nerespectarea unor hotarari judecatorești…

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.Horia Georgescu si…

- Un nou episod rusinos pentru justitia romana s-a consumat ieri intr-un dosar de crima organizata al clanului Corduneanu. Curtea de Apel Iasi l-a achitat definitiv pe unul dintre exponentii familiei, Petronel, considerand ca infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat nu exista. Petronel…

- Conducerea Federației Romane de Tenis nu a fost validata nici marți, 6 februarie. Tribunalul București a dat un nou termen pe 15 februarie, cand a fost citat și Ministerul Tineretului și Sportului. Contestatarii alegerilor din 17 noiembrie 2017, in frunte cu Marius Vecerdea, il acuza pe președintele…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu a declarat marti ca 90 la suta din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, insa daca nu exista colaborare din partea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat…

- Dragos Basescu, nepotul fostului șef de stat Traian Basescu, condamnat luni, de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta va fi incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit politistilor, lucratorii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, luni, apelul declarat de Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti in luna ianuarie a anului trecut, prin care Dragos Basescu fusese condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Instanta a decis sa desfiinteze…

- Curtea de Apel București a admis, luni, apelul DNA in dosarul lui Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte al Romaniei, in dosarul in care acesta a fost judecat pentru trafic de influența dupa ce a promis intervenții pe langa procurori DIICOT. Astfel CAB a majorat pedeapsa stabilita de Tribunalul…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Curtea de Apel Bucuresti si-a motivat decizia privind arestul la domiciliu al medicului Mihai Lucan. Instanta a aratat ca "in cauza, exista probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatii Lucan Mihai a savarsit infractiunile pentru care s-a formulat propunerea de arestare preventiva.”Tribunalul…

- De la fuziune la razboiu a fost un singur pas in cazul PMP și UNPR, iar lupta in instanța dintre cele doua formațiuni dureaza deja de mai multe luni. Reprezentanții UNPR contesta fuziunea cu partidul lui Basescu, procesul fiind in acest moment la Curtea de Apel București.Urmatorul termen in…

- Verdicit final in cazul lui Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie Constanta.Azi, Curtea de Apel Bucuresti a dispus achitarea celui mai sus precizat. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici a fost condamnat de Tribunalul…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti efectueaza urmarirea penala fata de patru persoane, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest caz fiind estimat la aproape 5.000.000 lei. Marti, au fost efectuate 22 de perchezitii…

- Laura Codruța Kovesi este parata intr-un nou dosar. Mai exact, șefa DNA a fost data in judecata de procurorul Doru Țuluș pentru anularea ordinului de revocare din DNA. Mai exact, Țulus ii cere lui Kovesi sa ii plateasca despagubiri in valoare de... 1 leu. Acțiunea de la Curtea de Apel București (CAB)…

- Marele parchet anticoruptie condus de Laura Kovesi a fost facut KO la Curtea de Apel Brasov. S-a intamplat, luni 22 ianuarie 2018, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu (foto), trimis in judecata in iunie 2017 pentru presupuse in infractiuni de luare de mita…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, la Curtea de Apel București s-a desfașurat o noua ședința in procesul privind Protocolul de fuziune dintre PMP și UNPR, semnat in urma cu un an și jumatate de Traian Basescu și Valeriu Steriu.Astazi, in fața Instanței, pe langa PMP, reprezentat prin avocat, au fost…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar ce a fost luata fata de Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Constanta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici…

- Tribunalul București incepe, joi, judecata in dosarul medicului Gheorghe Burnei, acuzat ca a luat mita pentru a opera copii la Spitalul ”Marie Curie” din București, unde era chirurg ortoped. Dosarul chirurgului Gheorghe Burnei a fost trimis in judecata de iunie 2017, iar timp de aproximativ șase luni…

- Statul a investit peste 150 de milioane de euro pentru construcția a doua hidrocentrale pe raul Jiu, iar acum trebuie sa le treaca in conservare. Curtea de Apel București a anulat autorizațiile de construcție chiar inainte de darea lor in folosința.

- Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a formulat o noua actiune in instanta impotriva sefei DNA, precum si a adjunctului ei, Marius Iacob, pentru anularea Ordinului nr. 301/5.07.2017, prin care aceasta a fost revocata din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce, in septembrie 2017, si-a…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au condamnat, vineri, pe omul de afaceri Nelu Iordache, la sase ani si trei luni de inchisoare, in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrazii Nadlac – Arad. Prejudiciul in acest caz, produs in dauna CNADNR, a unei banci si a unei firme…

- Fostul primar al orasului tulcean Macin, Andone Ichim, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Constanta dupa ce, in prima instanta, fusese condamnat la inchisoare cu suspendare pentru ca ar fi obtinut ilegal fonduri europene. Decizia magistratilor este definitiva.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, a fost adusa miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde urmeaza sa se judece contestatia ei la decizia de arestare preventiva.

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- Principala suspecta in cazul crimei de la metrou, Magdalena Serban, a fost adusa in aceasta dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde s a judecat contestatia ei la decizia de arestare preventiva, informeaza RomaniaTv.net. In fata anchetatorilor Magdalena Serban a sustinut ca imaginile sunt fabricate,…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti au dispus, ieri, declararea ca indezirabil pe teritoriul Romaniei a unui tanar de 27 de ani, rezident in municipiul Constanta, beneficiar al statutului de refugiat. Decizia a fost luata la cererea procurorilor din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,…

- Asociația “Forumul Judecatorilor” a judecatorului Dragoș Calin de la Curtea de Apel București – cel care a facut și o cerere de intervenție in favoarea Cameliei Bogdan pentru a nu fi exclusa din magistratura – incita magistrații la proteste impotriva Legilor justiției. Demersul asociației – de care…

- Apropiat al fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost capturat recent in Argentina. Potrivit RomaniaTv, afaceristul israelian ar fost retinut pe aeroportul din Buenos Aires.Afaceristul israelian Avraham Morgenstern, administrator al firmei Shapir…