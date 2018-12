ULTIMA ORĂ Focuri de armă n centrul orașului Strasbourg, unde are loc Trgul de Crăciun: 1 mort, trei răniți Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg, in apropiere de Targul de Craciun. Potrivit serviciilor de urgența, o persoana a fost ucisa și alte trei ranite, anunța Reuters. "Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg", a scris municipalitatea pe Twitter, cerand oamenilor sa ramana in case. UPDATE: Un doctor roman din Strasbourg, contactat de HotNews.ro, spune ca spitalele au primit Planul alb, ceea ce inseama ca doctorii disponibili trebuie sa se prezinte imediat la serviciu, iar cei care nu se afla in zona sa fie in stare de alerta. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

