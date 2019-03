Stiri pe aceeasi tema

- PNL a cerut, vineri, "demisia neintarziata" a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, precum si abrogarea OUG 7 privind legile justiției.Potrivit senatorului PNL Alina Gorghiu, premierul Viorica Dancila trebuie sa iși ceara scuze public pentru OUG 7 care "a aruncat in aer sistemul judiciar"…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, pentru AGERPRES, ca urmeaza sa aiba o intalnire, in cursul zilei de vineri, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila. Ministrul Justitiei a anuntat, joi seara, ca a fost elaborata o noua ordonanta de urgenta, care va abroga mai…

- Azi, discutii despre noua ordonanta pe justitie. Magistratii, ministrul Justitiei si premierul, la aceesi masa. Consiliul Superior al Magistraturii se azi intruneste de urgenta pentru a discuta despre modificarile aduse de ordonanta de urgenta adoptata saptamana trecuta. Sedința vine dupa ce mai mulți…

- Cele mai importante declarații ale liderului PSD Liviu Dragnea vor fi prezentate, in format live text, pe DCNews.ro. Cel mai probabil, vor fi anunțate noile propuneri pentru portofoliile Dezvoltare si Transporturi, dupa ce Olguta Vasilescu si Mircea Draghici si-au retras candidatura, in contextul…

- Avocata Ingrid Mocanu reacționeaza dupa ce Sectia pentru anchetarea magistratilor l-au trimis in judecata pentru abuz in serviciu pe procurorul Laurentiu Mihai Vasilescu, cel care a amendat cu cate 5.000 de lei politistii care l-au oprit in trafic si au refuzat sa il lase sa plece dupa ce le-a mentionat…

- Tensiuni puternice intre Carmen Dan si Liviu Dragnea in urma declasificarii documentelor privind protestul din 10 august. Surse politice citate de G4media sustin ca cei doi s-au contrat puternic, iar ministrul de Interne a amenintat cu demisia.Cu toate acestea demisia nu a fost inregistrata…

- Participarea delegației USR, vineri, la Guvern, la o intrevedere pe tema legislației penale cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, a fost catalogata de un europarlamentar PNL drept o „divizare a opoziției”.„Nu exista niciun motiv care sa justifice aceasta fotografie.…

- Patru reprezentanți USR, intre care liderul Dan Barna, se afla la aceasta ora la Guvern unde discuta cu premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe tema anunțatei ordonanțe de urgența pe Codurile penale. Intalnirea a fost inițiata de USR și are loc la scurt timp dupa ce opoziția…