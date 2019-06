In jurul orei 09:18, in urma unui apel primit la numarul unic de urgența 112, pompierii au fost anunțați ca o persoana este posibil inecata in bazinul cu apa al locuinței situate in localitatea Cotești. La intervenție s-au deplasat trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. Ajunse la fața locului, forțele de intervenție au […] Articolul ULTIMA ORA! Femeie inecata in bazinul cu apa al locuinței din Cotești apare prima data in Monitorul de Vrancea .