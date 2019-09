Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo infrunta Astra in etapa cu numarul 10 din Liga 1. Dusan Uhrin Jr. a vorbit despre filosofia pe care incearca sa o implementeze in Ștefan cel Mare. Astra - Dinamo e sambata, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. „Sunt fan al lui Manchester…

- CFR Cluj debuteaza in grupele Europa League contra celor de la Lazio, iar miza financiara nu este deloc de neglijat. CFR Cluj - Lazio se joaca in aceasta seara, de la ora 19:55, iar meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Eduard Apostol, corespondentul…

- CFR Cluj și Lazio se infrunta joi, de la 19:55, in grupele Europa League. Ștefan Radu (32 de ani), Luis Alberto (26 de ani) și Ciro Immobile (29 de ani) nu au facut deplasarea in Gruia. CFR Cluj - Lazio e joi, de la 19:55, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look…

- Dinamo joaca primul meci pe teren propriu impotriva campioanei Suediei, IFK Kristianstad. „Cainii” vor sa repete parcursul din sezonul trecut cand au obținut 5 victorii din 5 meciuri in faza grupelor Ligii Campionilor la handbal. Dinamo - IFK Kristianstad se joaca de la ora 18:00. Meciul va fi in direct…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 10 din Liga 1. „Derby”-ul etapei, FCSB - CFR, se joaca duminica, 22 septembrie, de la ora 20:30.Toate meciurile vor fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Dinamo se va deplasa in aceasta seara la Sfantu Gheorghe pentru meciul cu Sepsi din etapa cu numarul 8 a Ligii 1. Meciul va incepe la ora 21:00 și va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Dinamo joaca in aceasta seara pe terenul lui CFR Cluj, intr-o partida din etapa a treia a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Fara antrenor principal, ultimii in clasament și macinați de probleme, roș-albii au o misiune dificila pe…

- Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport / Look Plus vor continua sa transmita toate partidele din primul eșalon, așa cum s-a intamplat și in ultimii ani. Venitul total s-ar apropia de 28 de milioane de euro, cat au achitat televiziunile și in contractul trecut. LPF a anuntat programul primelor…