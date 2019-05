Elicopter prabusit in Venezuela. Șapte persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in apropiere de capitala Venezuelei, Caracas, a informat Ministerul Apararii din Venezuela prin intermediul unui comunicat, relateaza Reuters.

Elicopterul decolase din Caracas și se indrepta spre staul Cojedes, situat in partea central-vestica a țarii.

„Regret profund acest incident și transmit sincere condoleanțe familiilor și prietenilor celor decedați”, a transmis Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.