- Elena Udrea și Alina Bica au primit mandate de arestare pentru urmatoarele doua luni. Decizia a fost luata de instanța din San Jose, dupa ce acestea au ajuns în fața instanței cu propunere de arestare preventiva.

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate in Costa Rica și vor petrece doua luni in arest, dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol, informeaza sitiooij.poder-judicial.go.cr.

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute in Costa Rica si duse la Tribunalul Penal din San Jose - Costa Rica. Cele doua urmeaza sa fie audiate de catre instanta, judecatorii fiind cei care vor decide si masurile ce se impun dupa.

- Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea spune ca instanta va tine cont, cu siguranta, de faptul ca fostul ministru are un copil de cateva zile, care nu poate fi despartit de mama, potrivit legislatiei din Costa Rica, dar si de statutul de azilant, din care decurge dreptul de a nu fi extradat.