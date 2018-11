Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea discuta, miercuri, in biroul sau din Parlament, cu președinții filialelor din Braila și Buzau, Mihai Tudose și Marcel Ciolacu, doi dintre semnatarii scrisorii in care s-a cerut demisia liderului formațiunii social-democrate.Tudose și Ciolacu au intrat impreuna,…

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, a marturisit, miercuri, la Parlament, ca a participat „la o petrecere privata” a directorului SIE, Gabriel Vlase, unde nu s-a discutat nici despre politica si nici despre „povestea valizelor”. Ciolacu, care se afla printre liderii care il contesta pe Liviu Dragnea…

- Mai mulți lideri PSD și PNL au participat marți seara la petrecerea șefului SIE, Gabriel Vlase. Printre cei prezenți s-au numarat și liderii PSD Braila și Buzau, Mihai Tudose, respectiv Marcel Ciolacu. Cei doi au declarat la Parlament ca sunt prieteni vechi cu șeful SIE și ca invitația fost fost lansata…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea discuta la Parlament, duminica seara, cu o parte din liderii judeteni PSD, pe tema ordinii de zi a Comitetului Executiv National de luni, au declarat pentru MEDIAFAX surse din partid.

- Marcel Ciolacu, chestor al Camerei Deputaților și lider al PSD Buzau, susține ca nu a avut o confruntare fizica cu Liviu Dragnea, așa cum susțin deputații din opoziție, insa recunoaște o discuție mai aprinsa cu liderul PSD.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea cearta VIOLENTA cu Marcel Ciolacu,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca in sedinta Comitetului Executiv National al partidului se va decide daca va fi sustinut un proiect de lege privind parteneriatul civil si cand ar incepe procedura. Intrebat in legatura cu proiectul parteneriatului civil, Dragnea a…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca in sedinta Comitetului Executiv National al partidului se va decide daca va fi sustinut un proiect de lege privind parteneriatul civil si cand ar incepe procedura, scrie Agerpres.Intrebat in legatura cu proiectul parteneriatului civil,…

- O parte din contestatarii președintelui PSD, Liviu Dragnea, s-au reunit, luni, la Parlament, intr-o ședința in format restrans inainte de reuniunea Biroului Permanent Național al partidului, in timp ce Liviu Dragnea discuta in biroul sau cu o parte dintre susținatorii sai.Primarul Capitalei,…