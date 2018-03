Ultima ora: Doliu in familia Reghecampf. A murit in aceasta dimineata! Prodanca a facut in urma cu cateva momente anuntul pe facebook: „Te vom iubi mereu!”

Stiri pe aceeasi tema

- Doliu si in familia lui Laurentiu Reghecampf 42 de ani , fostul antrenor al FCSB, actualmente la Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite. Tatal sau, Hary Reghecampf 70 de ani , a trecut in nefiinta dupa o perioada destul de grea. In 2015, Hary Reghecampf a suferit un atac cerebral, care i a paralizat aproape…

- Numeroasa familie a Eurovisionului este in doliu. O artista considerata o emblema a concursului internațional de muzica s-a stins din viața. Rudele, prietenii și fanii care au iubit-o și care ii vor asculta muzica lasata ca avere in urma ei au facut publice o mulțime de mesaje emoționante. Prima caștigatoare…

- Horoscop 22 Martie 2018 BERBEC. Te-ai obișnuit sa ii protejezi pe ei din jurul tau chiar și cu preșul de a cadea tu intr-o lumina proasta. Chiar daca cei apropiați te apreciaza deoarece ai mereu grija de ai și te considera o persoana extrem de puternica, ar trebui sa te mai gandești și la tine. Daca…

- Robert Cimpoieru, in varsta de 22 de ani, fratele vitreg al cantaretei Mira, s-a stins din viatain noaptea de sambata spre duminica in cumplitul accident de circulatie de pe „Drumul Mortii“, asa cum este supranumit Drumul National 66 Targu Jiu - Filiasi.

- Doliu in lumea presei din Romania. Im aceasta seara, in jurul orei 10:00, jurnalistul și omul de radio Andrei Gheorghe a incetat din viața la locuința sa din București. Andrei Gheorghe, in varstade 56 de ani, a fost gasit decesat in baia locuinței sale. Informația a fost difuzata in premiera de catre…

- Mesajul Mirei de la Dj. Project, dupa ce fratele ei vitreg a murit. Artista a postat pe contul de socializare o imagine cu o lumanare, alaturi de care a scris un mesaj, in care le mulțumește fanilor pentru susținere. Mira a postat pe Instagram o fotografie in care iși exprima doliul. “Mulțumesc pentru…

- Fizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani. El era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul era un ateu declarat.

- Cosmin Craciunescu, fiul mai mic al cantarețului de muzica populara Lele Craciunescu, s-a stins din viața. Barbatul era angajat al Primariei Lipova și a moștenit de la tatal sau și dragostea pentru muzica populara. Doliu in lumea muzicii populare romanesti. O indragita cantareata a murit in…

- Fosta soacra a lui Laurențiu Reghecamp a murit. Mariana trece prin clipe grele, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut pe contul de socializare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana pe contul de socializare, unde a primit zeci de mesaje de incurajare.…

- Inainte sa fie casatorit cu Anamaria Prodan, Laurentiu Reghecampf a fost insurat timp de 14 ani cu Mariana, cu care are si un copil, pe Luca. Aseara, insa, o veste tragica a lovit familia Marianei, aceasta anuntand ca mama ei, ramasa in Romania, a murit.", scrie wowbiz.ro. Viata este…

- Facebook, WhatsApp si Instagram risca sa fie inchise dupa ce BlackBerry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat proprietatea intelectuala. Blackberry pretinde ca Facebook folosește in aplicațiile sale fara a avea drept unele caracteristici ale interfeței…

- Probleme pentru cele mai mari retele de socializare. Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. Anuntul survine dupa ce Blackberry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala.

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Un practicant roman de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, un sportiv de doar 23 de ani, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a murit marti, 20 februarie, chiar in curtea casei sale. Era practicat de kickboxing și era legitimat la legitimat la Clubul Respect Gym din Gaesti,…

- O vedeta de pe Youtube a murit din cauza cancerului, dupa ce a spus ca o dieta vegetariana i-a vindecat boala. O vedeta de pe YouTube, care a spus ca trecerea la o dieta vegetariana i-a vindecat cancerul și a facut-o sa nu mai fie lezbiana, a murit de cancer. Anunțul a fost facut chiar de nepoata ei.…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- "Iubita Sandra, sunt alaturi de tine in greaua suferinta de a o pierde pe minunata doamna Ruxy, pe care nu pot sa o concep ca un lucru firesc atata vreme cat vara trecuta eram cei mai fericiti, distrandu-ne in vacanta la mare. Dar fii convinsa ca din ingerul de pe Pamant care te iubea neconditionat,…

- Prințul Consort Henrik al Danemarcei, soțul Reginei Margareta a II-a s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut miercuri de reprezentanții Casei Regale. Prințul Henrik era intr-o stare de sanatate grava, ca urmare a unei infecții la plamani.

- Actrița Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrițe ale teatrului din Brașov. Paula Ionescu s-a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul a fost facut de reprezentantii Teatrului „Sica…

- Un actor american care s a remarcat in productii precum serialele "Culisele puterii House of Cards" si "Cartelul Crimelor The Wire", actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Reg E.…

- Vestea ca Mariana Pitigoi a murit a socat pe toata lumea. Artista care in urma cu cateva luni a venit la TV pentru a spune ca-si vinde costumele populare pentru a putea supravietui, a perdut lupta cu boala nemiloasa.

- Constantina Dita este in doliu. Sotia fratelui ei a murit, iar fosta campioana olimpica la maraton este foarte afectata de acest lucru. Pe pagina ei de Facebook, fosta campioana olimpica la maraton a publicat un mesaj emotionant.

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Bogdan Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a incetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii sai de pe Facebook spun ca barbatul ar fi murit intr-un accident.

- Ce se intampla cu mama Anamariei Prodan. Impresara a facut anunțul la o saptamana dupa ce artista a fost internata la Fundeni, din cauza unor probleme grave de sanatate. Impresara a declarat ca mama ei va fi externata peste aproximativ patru zile. Anamaria Prodan a vorbit cu prezentatorul Razvan Botezatu…

- Ionela Prodan este internata de mai bine de o saptamana la spitalul Fundeni cu probleme grave de sanatate. Inițial, artista, in varsta de 70 de ani, a acuzat probleme cu inima , insa in aceasta direcție nu sunt motive de ingrijorare. Veștile proaste despre artiștii generației anilor ’80 continua sa…

- Florin Racoare, tanarul in varsta de 31 de ani care a fost diagnosticat cu cancer cu doar 3 luni inainte de a se casatori, a murit. Barbatul a aflat ca avea leucemie cu puțin timp inainte de a-și uni destinul cu cel al Adinei Calin, iubita sa. In urma veștii, mii de oameni din toata țara s-au mobilizat…

- Cantaretul si trompetistul sud-african Hugh Masekela, o legenda a muzicii jazz, a murit, marti, la varsta de 78 de ani, dupa o lupta indelungata cu un cancer de prostata, a anuntat familia artistului, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Un fost ministru de Finante DA PESTE CAP toate…

- Nic Sarbu, care a lucrat o vreme indelungata la „Academia Catavencu“, a murit la 43 de ani. Anuntul a fost facut de sotia sa, jurnalista si cunoscuta bloggerita Simona Tache, intr-un mesaj pe pagina ei de Facebook.

- Doliu in lumea muzicii de peste hotare! Celebrul rapper Fredo Santana s-a stins din viata, vineri, 19 ianuarie, la varsta de doar 27 de ani. Anuntul a fost facut chiar de impresarul sau, dar cauza mortii nu a fost dezvaluita.

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie libertatea.ro.

- Edward Allan Clarke, chitarist ce a activat in Motorhead in perioada 1976 - 1982 a murit ieri, 10 Ianuarie. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala de facebook Motorhead in cursul zilei de astazi. Eddie Clarke a murit in spital din cauza pneumoniei, potrivit unui mesaj de pe pagina de Facebook…

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Fostul prefect al județului Buzau din perioada 2007-2009 s-a stins din viața. Anunțul a fost facut vineri seara de notarul public Rica Filip pe pagina s-a de Facebook. „Dragii mei.Mi-a mai plecat un prieten,un om care mi-a fost drag.Un om bun, modest, cu bun simt, cu umor si care avea un mare defect:credea…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu trece prin momente grele. Tariceanu a anuntat moartea unei persoane importante din viata lui. Calin Popescu Tariceanu a postat pe pagina oficiala de Facebook un mesaj sfasietor prin intermediul caruia anunta trecerea in nefiinta a prietenului lui, Andrei Alexandru.…

- Familia Ramescu,una dintre cele mai instarite din Motru, sunt in doliu! Bunicul lui Sandu Ramescu a murit. „Adio bunicul meu drag! Nu o sa te uitam niciodata!” a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Articolul Afaceristul din Motru, Ramescu Sandu in DOLIU. A MURIT! apare prima data in GorjDomino -…

- Kirsten Hawksey, o tanara mama in varsta de 23 de ani din Liverpool, a mers la medic pe 27 noiembrie 2017, dupa ce i-au aparut pe picioare mai multe vanatai inexplicabile. Tatal lui Kirsten, Neil, a spus ca tanara a ignorat inițial vanataile, dar vazand ca nu se mai vindeca, familia a insistat sa mearga…

- Desi Sarbatorile de iarna aduc in general multa fericire si clipe frumoase petrecute in familie, pentru Crina Abrudan acest Craciun este unul negru. Tatal ei a murit in aceasta dimineata, in a doua zi de Craciun!