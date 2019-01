Astfel, vor ajunge in fața judecatorilor, pe langa Dimitriu, Gabriel Dan Mihuț, la data faptei director general in cadrul CCIB, Laurenția Vasilescu, la data faptei director economic, plus persoana juridica CCIB. Ce spun procurorii: Incepand cu anul 2009, reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București au demarat derularea a 27 de proiecte, cofinanțate din bugetul Fondului Social European in cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca, in perioada 2010-2012, in contextul implementarii…