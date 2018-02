Stiri pe aceeasi tema

- DNA le-a cerut, luni, judecatorilor ICCJ, la ultimul termen din procesul președintelui PNL, Ludovic Orban, sa-l condamne pe liberal la un an de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza Agerpres.ro Cererea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la ultimul termen in dosarul in care este judecat pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, ca asteapta ca instanta sa consfinteasca faptul ca nu a sarvasit nicio infractiune. Liberalul a fost achitat in faza de fond,…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an închisoare cu executare pentru savârsirea infractiunii de folosire a influentei în

- La Curtea Suprema s-a judecat luni ultimul termen al apelului in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, procurorul cerand pedeapsa cu executare orientata spre minimum.

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Cererea procurorului a fost…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Cererea procurorului a fost facuta…

- Procurorii DNA au cerut, astazi, o condamnare cu executare, cu o pedeapsa orientata spre minim, in dosarul in care liderul PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosirea influentei de politician in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Liberalul a fost achitat in faza de fond. Procesul lui Ludovic…

- Procurorii cer ca Ludovic Orban sa fie condamnat la inchisoare executare. Asta dupa ce in prima instanța liderul PNL a fost achitat de judecatorii Inaltei Curți. Urmeaza ca Ludovic Orban sa aiba și el un cuvand de spus in termenul procesului, iar mai apoi judecatorii sa ia o decizie. Potrivit…

- Sunt clipe grele pentru presedintele PNL, Ludovic Orban! Procurorii au cerut ani grei de inchisoare pentru liderul liberal, la ultimul termen din dosarul acestuia. Orban sustine insa ca asteapta ca instanta sa demonstreze faptul ca este nevinovat. El a mai declarat ca se asteapta ca aceasta…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani închisoare cu executare în dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a raspuns luni acuzatiilor presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit carora PNL ar fi „ca o fata in casa a statului paralel” si ar fi ramas liberal doar cu numele. Orban a replicat ironic spunand ca nu cunoaste cine este statul paralel, dar stie ca presedintele…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, critica dur decizia Guvernului Dancila, care a adoptat in ședința de guvern de joi o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel ca in cazul contractelor part-time angajatul va plati impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator.Klaus Iohannis,…

- Din primavara anului 2007 pana in vara anului 2012 Marcel C. (42 de ani), din Calarasi, a avut o relatie de concubinaj cu Florentina. La sfarsitul povestii, barbatul a inceput sa-si spioneze fosta partenera. A intrat pe contul ei de Facebook, a citit conversatiile purtate de femeie cu fostul sot si…

- Motive de suparare pentru fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu. Nepotul acestuia, Dragos Basescu a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, decizia fiind una definitiva. Acesta a fost condamnat la inchisoare pentru trafic de influenta. Ultima actualizare: Luni, 05…

- O instanta de apel din Coreea de Sud a confirmat, luni, vinovatia mostenitorului imperiului Samsung judecat pentru coruptie, insa i-a schimbat pedeapsa in inchisoare cu suspendare si a dispus sa fie eliberat imediat. Cel mai probabil va fi depus apel impotriva deciziei, care nu e definitiva.…

- Un barbat pe nume Victor Oros a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru braconaj. Acesta a fost trimis in judecata pentru ca in vara lui 2014 a omorat un mistret intr-o padure din Carlibaba, judetul Suceava. Sentinta instantei este definitiva.

- Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire generala. Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj, dupa ce miercuri, 31 ianuarie, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean…

- Un fost președinte de Consiliu Județean a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA), la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. E vorba de Fostul presedinte al CJ Cluj,…

- Interlopul turdean Alin Urcan ramane condamnat definitiv pentru șantaj, dupa ce magistrații Curții de Apel Cluj i-au respins acestuia, ca tardiva, calea de atac a apelului, impotriva sentinței Judecatoriei Turda care il condamna la doi ani de inchisoare, anunța BZC . Read More...

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a intreprins o inițiativa care contravine politicii partidului. „Sunt proiecte…

- Patru polițiști spanioli sunt acuzați ca au falsificat probe pentru a rezolva mai multe cazuri. Ei au plantat dovezi impotriva unor romani, care aveau antecedente penale, relateaza El Mundo. Dovezile inregistrate in mai multe cazuri s-au dovedit a fi prea bune ca sa adevarate. Toate probele erau plantate…

- "PSD nici macar acum nu-si da seama ce efecte catastrofale are ciolaniada din PSD, respectiv bataia pe portofolii ministeriale, pentru instabilitatea politica a tarii: avem cel mai slab leu, inflatia a luat-o la vale, preturile cresc, Guvernul nu are resursele necesare in buget pentru a majora salariile…

- PNL cere anularea ordinului ANAF privind declaratia fiscala 600 Ludovic Orban, presedintele PNL foto: arhiva Liberalii îi solicita ministrului finantelor sa o demita pe sefa ANAF, Mirela Calugareanu, daca aceasta nu va anula ordinul cu privire la declaratia fiscala 600. …

- Ludovic Orban a comentat, joi, pe marginea deciziei președintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Liderul liberal ca hotararea șefului statului nu coincide cu pozitia PNL insa, in cazul in care UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu exista niciun argument sa sustina nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, aceasta neavând "nici experienta, nici background profesional, nici anvergura politica, nici notorietate", dar are "radacini…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta, pe 31 ianuarie, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu,…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a respins, luni, posibilitatea scindarii formațiunii sale politice, in contextul in care politicianul buzoian Cezar Preda, in prezent deputat de Dambovița, a afirmat ca va constitui un grup creștin-democrat in PNL și iși va urma parcursul pe care…

- Tulceanul care a omorat cu o sabie un caine legat a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu suspendare. In prima instanta, el fusese condamnat la inchisoare cu executare, iar daca s-ar fi pastrat decizia ar fi fost primul roman condamnat la inchisoare cu executare pentru uciderea unui animal.

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Mircea Balus, unul dintre cei mai cunoscuti membri ai lumii interlope din Capitala, condamnat in „dosarul clanurilor” alaturi de alte nume sonore precum fratii Nutu si Sile Camataru, a fost eliberat a doua zi dupa ce a primit condamnarea de noua ani de inchisoare, scrie wowbiz.ro.Mircea Nebunu’,…

- Procurorii turci au cerut, miercuri seara, condamnarea la patru ani de inchisoare a starului NBA Enes Kanter, blocat scurt timp pe Aeroportul Otopeni in luna mai, jucatorul de baschet fiind acuzat ca l-a insultat pe presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

- Agresorul fotbalistului Raheem Sterling, de la Manchester City, un barbat de 29 de ani, care are deja un lung cazier judiciar, a primit o pedeapsa cu inchisoare cu executare de 16 saptamani si o amenda de 100 lire sterline. Politia britanica anuntase inca de marti arestarea acestui barbat…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate, luni, legea bugetului de stat pentru anul 2018 si cea a bugetului asigurarilor sociale, rapoartele adoptate in Comisiile reunite de buget-finante, fiind criticate de opozitie. Legea bugetului de stat care urmeaza sa fie supusa dezbaterii plenului reunit al Parlamentului…

- ”PNL se opune, vom vota impotriva oricarui amendament al PSD-ALDE care poate sa afecteze independenta puterii judecatoresti si autonomia in activitatea magistratilor. Evident, in momentul de fata pregatim temeiuri de atac la CCR, in cazul in care vor trece legile”, a spus Orban. Liderul PNL a criticat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a criticat, duminica, bugetul pentru anul 2018, afirmand ca acesta nu creste salariile si pensiile romanilor si ca dezbaterile parlamentare care vor avea loc saptamana viitoare ar trebui sa fie dedicate legii bugetului de stat, nu si legilor justitiei. “Este…

- De asemenea, instanta suprema mentine pedeapsa initiala, de trei ani si sase luni de inchisoare, pentru fostul deputat Mihai Banu, caruia i-a fost repins apelul. Totodata, magistratii instantei supreme mentin decizia din prima instanta, pronuntata de Curtea de Apel Bacau, de a confisca de la cei doi…

- Fostul ministru al Internelor Gabriel Berca a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de...

- Procurorii ruși au cerut instanței o pedeapsa de 10 ani de închisoare cu executare pentru fostul ministru al economiei, Alexei Uliukaiev, acuzat de luare și estorcare de mita în valoare de doua milioane de dolari de la Igor Secin, șeful companiei petroliere de stat Rosneft, într-un…

- Este alerta de grad zero intre politisti. Un fost primar UDMR este dat in urmarire nationala dupa ce a fost condamnat,definitiv, la mai multi ani de inchisoare de catre judecatorii Curtii de Apel Oradea. El a fost acuzat de abuz in serviciu intr-un dosar care priveste o frauda de 650.000 lei in dauna…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, marți, cu privire la modificarea legilor Justiției, ca poziția PNL exprimata constant coincide in mare masura cu raportul Departamentului american de stat și cu raportul MCV, adoptat de CE.

- Un barbat a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a fost prins in doua piete din vestul tarii cu haine de firma contrafacute. Comerciantul a fost condamnat pentru fapta sa la trei luni de inchisoare cu suspendare, dar pentru ca mai avea o pedeapsa cu suspendare pentru conducere fara permis…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, fost patron la FC Brasov, a fost condamnat la inchisoare cu executare si dupa judecatorii l au gasit vinovat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Potrivit Romania TV, decizia este definitiva.Ioan Neculaie a fost gasit vinovat pentru incalcarea regimului…

- Liderul PNL Ludovic Orban le-a amintit celor peste 1.000 de simpatizanti ai partidului adunati la Palatul Parlamentului de promisiunile nerespectate ale PSD, afirmand ca "au ajuns sa fie la putere oameni fara caracter, cinste, onoare, respect, fara frica de Dumnezeu", Cosa Nostra, un grup mafiot care…

- ”Nu mi-a placut ce am vazut in fata DNA (...) Nu vreau sa vad grupuri de cetateni care practic unii il sustin pe Dragnea, altii sunt contra lui Dragnea. Prezenta celor care sunt impotriva lui Dragnea se datoreaza faptului ca domnul Dragnea de fiecare data cand s-a prezentat, fie la DNA, fie la ICCJ…

- „De ce un aviz negativ? Noi am vazut niste pericole majore in ceea ce priveste independenta si a sistemului si a magistratului individual, pentru ca in aceste proiecte sunt cateva prevederi vizand raspunderea magistratilor. Cumva, creeza niste parghii in mainile ministrului Justitiei care ar putea…