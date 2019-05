Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa.

- Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF, a fost achitat, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul Motorina, dupa ce in prima instanta el fusese condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare. In schimb, Radu Nemeș a fost condamnat pentru comiterea a doua infracțiuni, iar pedeapsa lui este…

- Favorizarea unui afacerist local l-a costat pe fostul sef al Fiscului buzoian, Petrus Carcei. Acesta si-a aflat ieri sentinta definitiva in dosarul in care in 2018 a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pentru o perioada de 4 ani. Instanta de apel a pastrat sentinta pe…

- Instanța suprema ar putea anunța, astazi, sentința definitiva in dosarul "Motorina", in care fostul șef al ANAF este acuzat ca a sprijinit un grup infracțional organizat care ar fi comis infracțiuni de evaziune fiscala.Pe 9 iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat, in prima instanța,…

- Un doctor specialist in obstetrica ginecologie a fost condamnat definitiv la 1 an de inchisoare cu suspendare, pentru neglijența in serviciu, dar și la plata unor daune in valoare de 50.000 de euro. Doctorița, care profesa la o clinica privata din Brașov, nu ar fi observat, in timpul urmaririi sarcinii…

- Instanța suprema ar putea da astazi prima sentința în dosarul Polaris, în care fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazare este acuzat de luare de mita, abuz în serviciu și conflict de interese.

- Judecatorii Curtii de Apel s au pronuntat astazi in dosarul denumit generic "Vectraldquo;, in cauza, Adrian Rosu, Moise Gabriel si Cosmin Moldoveanu, au fost condamnati la cate 7,8 ani de inchisoare cu executare.Instanta a propus rejudecarea unor actiuni civile formulate in prezenta cauza, la Tribunalul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa se discute, luni, un nou termen al apelului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Tariceanu a transmis prin avocat ca nu doreste sa fie audiat in sala de judecata,…