Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București a terminat grupa D a Ligii Campionilor pe prima poziție. Spaniolii de la Ademar Leon și norvegienii de la Elverum s-au anihliat in ultima partida, scor 24-24. Pe locul secund a terminat Wisla Plock. Adversara dinamoviștilor din play-off va di decisa in partida de duminica, dintre Bjerringbro/Silkeborg…

- Dinamo Bucuresti, campioana Romaniei la handbal masculin, a caștigat, scor 33-29, in fața echipei Wacker Thun. "Dulaii" au fost ajutați și de finlandezii de la Rihiimaen Cock, care au caștigat impotriva Wislei Plock, și au caștigat Grupa D, calificandu-se astfel in play-off-ul pentru optimile Ligii…

- Dinamo Bucuresti, campioana Romaniei la handbal masculin, a caștigat, scor 33-29, in fața echipei Wacker Thun. "Dulaii" au fost ajutați și de finlandezii de la Rihiimaen Cock, care au caștigat impotriva Wislei Plock, și au caștigat Grupa D, calificandu-se astfel in play-off-ul pentru optimile Ligii…

- Dinamo a continuat seria rezultatelor surprinzatoare din actuala ediție a Ligii Campionilor, impunandu-se (la București) in fața fostului lider al grupei D, Ademar Leon, cu scorul de 35-30 (18-15)… Marcatori: Bannour 11 goluri, Komogorov 7, Szasz 4, Descat 4, Alouini 3, Gavriloaia 3, Sandru 2, Mousavi…

- Dinamo Bucuresti a invins Ademar Leon cu 30-35, intr-un meci din grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin si a urcat pe locul 1 in grupa. Trupa condusa de Constantin Stefan a facut o partida de exceptie si este tot mai aproape de o calificare in play-off.

- Dinamo Bucuresti infrunta joi, de la ora 18:00, Ademar Leon (Spania), intr-un meci din grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Partida se desfasoara in cadrul etapei a 7-a si are o miza deosebita, avand in vedere ca ambele echipe sunt sus ca punctaj. In cazul unui succes,...

- Dinamo Bucuresti a reusit prima sa victorie in deplasare in acest sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin, 32-31 (15-17) cu echipa finlandeza Riihimaen Cocks, la Vantaa, in Grupa D a competitiei. Meciul a fost echilibrat in prima sa parte, dar Dinamo a fost echipa care a venit mereu…

- Dinamo Bucuresti ocupa locul 4 in Grupa D a Ligii Campionilor, dupa primele doua etape. Campioana Romaniei a inregistrat pana acum o victorie (26-24 cu Elverum) si o infrangere (28-31 cu Ademar Leon).