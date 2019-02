Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi a anuntat ca, in cursul serii de miercuri, a primit o citatie din partea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in justitie, in calitate de suspect, ea adaugand ca este nevinovata si ca isi va continua drumul in procedura pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca europarlamentarii liberali au fost mandatati de Biroul Executiv al partidului sa sustina candidatura Laurei Codruta Kovesi la functia de procuror-sef al Parchetului European. „PNL a luat decizia in Biroul Executiv sa mandateze reprezentantii PNL la…

- Gunther Krichbaum (CDU), presedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul german, i-a solicitat ministrului roman al Justitiei, Tudorel Toader, sa o sprijine pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de...

- The Guardian publica un articol pe tema opiozitiei ministrului Justitiei Tudorel Toader fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror - sef european, publicatia notand ca acesta a promis sa faca tot ce-i sta in putere pentru a bloca accesul candidatului laudat al tarii sale la aceasta…

- PNL va sprijini ocuparea functiei de procuror-sef european de catre reprezentantul Romaniei, Laura Codruta Kovesi, afirma presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care ii cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa renunte la eforturile de blocare a acestei proceduri si de denigrare a fostului…