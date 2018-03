Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul care l-a operat pe avocatul Daniel Ionascu a vorbit despre starea de sanatate a acestuia. Din declaratiile sale, avocatul se afla in afara oricarui pericol. Avocatul Daniel Ionascu va sta cateva zile internat in spital. Acesta se afla in afara oricarui pericol. „Domnul avocat Ionascu este pacientul…

- Judecatoarea Gabriela Iordache (45 de ani), fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti, a incercat sa se sinucida in dimineata zilei de duminica, 18 martie. Femeia si-a taiat venele si a inghitit detartrant. Judecatoarea a fost transportata de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala, prezentand arsuri…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns din nou la spital in acest weekend. Fiica sa, Anca, a explicat care este starea de sanatate a acesteia. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a ajuns din nou pe mana medicilor. Mama celebrei impresare Anamaria Prodan, pe care aceasta din urma…

- Spitalul Clinic de Urgența Floreasca a deschis, miercuri, un corp de cladire nou care ușureaza accesul vizitatorilor și aparținatorilor in cladire. Acest corp de cladire a fost proiectat sa funcționeze, in caz de nevoie, separat de restul spitalului, avand propriile rețele de utilitați. Cladirea…

- Un nou corp de cladire care faciliteaza accesul vizitatorilor și aparținatorilor, separat de procesul medical, a fost inaugurat miercuri. Cladirea are o suprafața de aproximativ 1.200 metri patrati și are in componența salile pentru aparținatori și vizitatori. Accesul acestora la toate etajele spitalului…

- Un barbat a încercat sa intre în cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacând membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana.Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era înarmat si a fost imobilizat în cele din urma de…

- Cand ne pregateam sa imbrațișam primavara, s-a instalat adevarata iarna: ger, viscol, polei. Gerul Bobotezei a ajuns de Marțișor. O prietena din Capitala imi spunea ca a primit gerul acesta ca pe o binecuvantare. A purificat aerul greu, imbacsit și irespirabil, de toamna cenușie al orașului. Gerul,…

- Joi, 1 martie, cand termometrele aratau -16 grade Celsius in București, doi barbați se plimbau la bustul gol prin Herastrau. Femeile care au trecut prin parc in dupa-amiaza zilei de ieri au avut parte de un altfel de marțișor. Indivizii s-au plimbat nestingheriți, ca intr-o drumeție pe munte in care…

- Vremea rea de afara le-a facut pe vedetele noastre sa plece departeee de Capitala! Care sunt destinatiile alese si cum au petrecut acestea in timp ce altii se lupta cu nametii de zapada de afara.

- Cu trei zile inainte de martisor, a venit si iarna. Autoritațile sunt in alerta pentru salvarea celor inzapeziti, insa, din pacate, citiva oameni au murit. Nici in Capitala lucrurile nu sunt mai bune.

- Medicul cardiolog Gabriel Tatu, care lucreaza la Spitalul Floreasca din Capitala, a fost agresat de un taximetrist în drum spre casa. Șoferul a devenit agresiv dupa ce doctoral i-a cerut sa nu fumeze în mașina. Taximetristul a fost concediat.

- Nicholas este un copilas de doar trei ani si jumatate din Ulmoasa, Maramures, care a suferit pana acum nu mai putin de 15 interventii chirurgicale. Imediat dupa nastere, el a fost diagnosticat cu mai multe afectiuni grave. El se afla acum la recuperare in Belgia, unde rezultatele sunt bune, insa are…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Vulcanul Muntele Sinabung a trimis de asemenea un nor gros de cenusa la cinci kilometri in atmosfera, a precizat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea situatiilor de dezastru. Nu au fost inregistrare victime, a adaugat acesta. Vulcanul cu…

- Copilul de 8 luni, ranit grav in urma exploziei unei locuințe din Șinca Veche, va fi operat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, acesta avand rani grave pe 25% din suprafata corporala. Starea micuțului a fost stabilizata, dar este in continuare grava, și urmeaza sa sufere o intervenție chirurgicala.…

- O aeronava Spartan (C-27J Spartan) a Forțelor Aeriene Romane va ajunge azi, 15 februarie la Satu Mare pentru a prelua un pacient care a suferit arsuri grave. Acesta va fi transportat la o clinica din Capitala. Echipajul aeronavei este format din comandor Ion Staiculescu si locotenent Mihai Vardol. Pacientul…

- Razvan Bulreanu, presedintele Fedratiei Romane de Fotbal, este audiat, vineri, la Sectia 9 Politie din Capitala, dupa o plangere depusa de fosti angajati ai FRF, care au castigat procese cu forul de la Casa Fotbalului. Potrivit Digi 24, citat de News.ro , fosti angajati ai FRF, intre care Dumitru Mihalache,…

- O femeie de 47 de ani, cu ischemie la membrele inferioare, a fost preluata din Targu Jiu in aceasta dimineata de elicopterul SMURD, pentru a fi transferata la un spital din Capitala. Articolul Femeie in PERICOL de MOARTE, preluata de elicopterul SMURD! apare prima data in GorjDomino - cotidian local!…

- Anda Adam a facut publica prima fotografie dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala la picior. Anda Adam s-a accidentat grav la un picior in timp ce se afla la concursul Exatlon Romania , in Republica Dominicana. Ajunsa in Romania, Anda Adam a mers la doctor și a aflat ca este nevoie sa fie operata.…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- "Pentru moment starea generala a copilului nu s-a modificat. Este hranit corespunzator pentru a recupera dezechilibrele si se initiaza un program de kinetoterapie pasiva. Referitor la bucata de os din craniu, aceasta nu este indicat sa mai fie folosita la patru luni de la operatie, acoperirea creierului…

- Copilul de la Oradea aflat in coma, care a fost adus vineri la Spitalul 'Bagdasar Arseni' din Capitala, se afla internat la Sectia de Terapie intensiva, i se corecteaza dezechilibrele biologice și este alimentat pe sonda nazo-gastrica, a informat purtatorul de cuvant al unitatii

- Copilul de 9 ani din Oradea, care a fost externat in coma din spital, deși starea lui era foarte grava, va fi adus, vineri, la Spitalul ”Bagdasar Arseni” din București, anunța purtatorul de cuvant al unitații sanitare, dr Florin Bica. ”Confirm faptul ca s-a dat aviz de internare a copilului de la Oradea…

- O femeie din Suceava, ranita grav joi dimineața, in urma unei explozii din locuința sa, va fi transferata la Spitalul Floreasca din Capitala. Medicii au gasit cu greu un loc liber intr-o unitate specializata, dupa ce au incercat mai multe ore sa faca transferul.

- Conform Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), dintre cele 1.011 cazuri de nerespectare a ordinelor de protectie inregistrate anul trecut, 650 au fost in mediul urban, iar 361 in mediul rural. Ministrul de Interne a declarat luni ca anul trecut au fost emise peste 3.000 de ordine…

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost injunghiata de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp in spital. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Femeia are doi copii si este in stare grava…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre cazul unde o profesoara și 14 elevi au fost internați in spital dupa ce au fost intoxicați cu gaz lacrimogen. Astfel, doi copii au fost internați in secția reanimare, 12 copii in secția de pediatrie și un matur in secția terapie.

- Unul din medicii care l-au supravegheat pe fostul pilot de Formula 1 facedezvaluiri despre starea de sanatate a acestuia. Au trecut patru ani de la accidentul grav suferit de Michael Schumacher pe 29 decembrie 2013, in timp ce schia in Alpii francezi. In urma tragicului accident fostul pilot de Formula…

- Oana Ionita a suferit o operatie de hernie ombilicala in urma cu cateva luni. Desi interventia ar fi trebuit sa nu fie una complicata, vedeta s a confruntat cu probleme serioase. Aceasta a ajuns la apital cu o infectie in tona abdomenului.

- Starea mamei copilului mort in accidentul din apropierea satului Todirești s-a agravat. Tanara de 24 de ani a fost conectata la aparate in secția de reanimare a Spitalului de Urgenta din Capitala. Medicii spun ca șansele supravietuire sunt minime.

- Deputatul PSD Florin Iordache a fost operat joi dupa-amiaza la Spitalul Floreasca din Capitala, unde a fost internat in cursul diminetii. Iordache a fost supus unei interventii laparoscopice la colecist. Operatia a durat mai putin de o ora, scrie News.ro.

- Florin Iordache a ajuns in aceasta dimineata la spital. Fostul ministru al Justitiei a acuzat dureri puternice in zona abdominala si senzatii de greata. Deputatul PSD, Florin Iordache, presedintele Comisiei pentru legile justitiei a fost internat la Spitalul Floreasca din Capitala. Acesta se pare ca…

- Fostul ministrul al Justiției, Florin Iordache, a fost internat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala, a anunțat purtatorul de cuvant al spitalului, Bogdan Oprița. Din primele informații, se pare ca Florin Iordache avut o criza de colecist și urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale,…

- Fostul ministru Florin Iordache a fost internat de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala cu dureri atroce in zona abdomenului, dureri care radiau in mai multe zone adiacente. El va fi supus unei intervenții...

- Potrivit stirilor de ultima ora, dupa 4 zile de cautari cu sute de politisti din Capitala, individul filmat intr-un lift in timp ce agresa doi copii, a fost prins. Dar scandalul e si mai mare: suspectul este tot politist, mai exact, agent la Brigada Rutiera Bucuresti. Descoperirile nu se opresc aici…suspectule…

- Nacho Novo a suferit un atac de cord, in timpul unui meci de fotbal. S-a intamplat la o partida a legendelor celor de la Glasgow Rangers, la Berlin. Spaniolul, care are doar 38 de ani, a suferit caderea in timpul jocului și a fost transportat de urgența la spital, unde a fost operat. Starea lui este…

- Viata sportivului Vladislav Gribincea, impuscat in luna decembrie a anului trecut in cap, intr-un local din Chisinau, este in afara oricarui pericol. Acesta a suferit o a treia intervenție chirurgicala, iar acum se simte mai bine.

- Starea de sanatate a barbatului injunghiat la Politehnica. Un barbat a fost injunghiat, in seara zilei de joi, 4 ianuarie, in zona stației de metrou Politehnica din Capitala. Este vorba de un tanar de 26 de ani care a fost injunghiat in zona coastelor. Deocamdata, agresorul nu a fost prins, dar polițiștii…

- Vremea se menține deosebit de calda pentru aceasta perioada, pana spre sfarșitul saptamanii. Sunt 13 grade in Capitala, cu 10-11 grade peste normal. Și minimele termice sunt mai ridicate.

- Frigul de afara i-a facut pe oamenii strazii sa ia cu asalt Centrul de gazduire din Capitala. Intrucat, noaptea trecuta, temperatura aerului a coborat sub zero grade, instituția a fost suprasolicitata.Desi se intampla sa nu ajunga locuri, administratia nu refuza pe nimeni.