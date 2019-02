Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica spune ca a depus o plangere penala impotriva fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi si impotriva unui alt procuror, pentru represiune nedreapta si cercetare abuziva, sustinand ca a fost arestata nelegal 80 de zile intr-un dosar in care ulterior a fost achitata.

- Comitetul de initiativa al campaniei „Oameni noi in politica“ de reforma a legislatiei electorale a decis sa faca sesizari penale pentru abuz in serviciu impotriva mai multor primari PSD, PNL si ALDE care au refuzat sa respecte legea si sa ateste semnaturile cetatenilor care sustin initiativa.

- Dosar penal pentru amenintare si ordin de protecție provizoriu emis de politisti impotriva unui barbat din municipiul Vulcan, care i-a adresat amenintari fostei concubine. In data de 07.01.2019, in jurul orei 19:00, Politia Municipiului Vulcan a fost sesizata telefonic de o femeie in varsta…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca partidul ia considerare depunerea unei plangeri penale impotriva lui Klaus Iohannis pentru refuzul revocarii procurorului general Augustin Lazar, precizand ca presedintele a comis un act de trafic de influenta.

- Lugojenii si-au pierdut cumpatul si au cerut socoteala administratiei locale pentru haosul din oras. Sute de mesaje de nemultumire au fost postate pe siteurile de socializare de catre lugojeni, prin care acestia cereau explicatii. Scandalos este faptul ca in loc sa iasa in cartiere si sa vada cu ce…

- Fostul parlamentar Vlad Cosma s-a prezentat marți dimineața la sediul Parchetului General unde va fi audiat in dosarul lui Nicolae Popa, informeaza Antena3. Audierea acestuia are loc dupa ce Sebastian Ghița a depus o plangere pe numele Laurei Codruța Kovesi.- in curs de actualizare

- Liderul PSD Liviu Dragnea a avut un discurs foarte virulent, duminica, la ședința Consiliului Național al PSD, in cursul caruia i-a cerut lui Mihai Draghici, trezorierul PSD, și lui Florin Iordache, fostul ministru al justiției, sa depuna plangere penala pentru inalta tradare impotriva președintelui…

- Informația a fost data de Mihai Gadea, in direct, la emisiunea Sinteza zilei, de la Antena 3. Sebastian Ghița, plangere penala Sebastian Ghița a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca a facut o plangere penala pe numele fostei sefe a DNA. Laura Codruța Kovesi a fost reclamata…