- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, ca membrii comisiei vor solicita SRI toate documentele secrete care au stat la baza redactarii protocolului dintre Serviciu si Parchetul general. De asemenea, membrii comisiei vom merge in control la unitatile SRI.Citeste si:…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, Claudiu Manda (PSD), a anunțat, ieri, ca a discutat telefonic cu directorul serviciului secret, Eduard Hellvig, și ca acesta și-a dat acordul ca toate articolele din protocolul SRI - PICCJ sa fie declasificate.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat din nou in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat marti ca audierea va avea loc joi, 5 aprilie, de la ora 11.00.

- Serviciul Roman de Informatii vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI, acesta anuntand ca directorul Serviciului, Eduard Hellvig, va veni in Comisia de Control inainte de desecretizare.

- Șeful Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, a reacționat la solicitarea Guvernului Dancila, precizand intr-o intervenție telefonica la Antena 3 ca desecretizarea protocolului dintre SRI și Ministerul Public „se poate face și in doua zile”. „In primul rand, aș dori sa precizez ca este…

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat vineri, pentru mediafax.ro, ca membrii comisiei vor discuta in urmatoarea sedinta daca vor cere SRI desecretizarea protocolului denuntat dintre Serviciu si Parchetul General, adaugand ca are nevoie de acesta numai pentru raport.

- Dezvaluirile fostului deputat fugar, Sebastian Ghita, i-au pus pe jar pe parlamentari. Acestia au luat pozitie imediat dupa episodul doi al interviului video realizat de Ion Cristoiu, la Belgrad. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, seful Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ca, in anul 2015, Florian Coldea a fost cel care a incercat sa dicteze cine va conduce PSD-ul, iar alegerile erau transmise prin intermediul lui Gabriel Oprea. Președintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, susține ca, in cadrul audierilor, Florian…

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentantul USR in Comisia SRI, a sugerat, dupa audierea lui Florian Coldea in comisie, ca Liviu Dragnea ar putea fi fost informator al SRI. Presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, senatorul Claudiu Manda, reactioneaza si afirma ca "politicienii…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat mai bine de opt ore in Comisia de Control a SRI. La final, președintele Comisiei, Claudiu Manda, a explicat ca nu s-a atins subiectul chermezelor la care ar fi participat Liviu Dragnea, la vilele de protocol ale SRI.”Subiectul…

- Presedintele Comisiei de numarare a voturilor din cadrul Congresului PSD, senatorul Claudiu Manda, a declarat sambata, referitor la protestatarii din fata Salii Palatului, ca si in Germania au fost alegeri intr-o sala, iar cei care au huiduit afara au fost luati cu jeturi de apa“.

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat (George Maior - n.r.) aceste evenimente, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale primului adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- Fostul sef al SRI George Maior a confirmat, marti, in Comisia de control al activitatii SRI, petrecerile care au avut loc la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti aflandu-se, potrivit lui Claudiu Manda, fostul premier Victor…

- In Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent, marți, George Maior, fostul șef al Serviciului. Ambasadorul statului in SUA a fost audita timp de șase ore, urmand ca și generalul (r) Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, sa fie audiat la inceputul lunii viitoare. Claudiu Manda…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a declarat ca a solicitat SRI sa transmita o nota la care a facut referire fostul director al ANI, Horia Georgescu, in care figura si Klaus Iohannis, precizand ca SRI a transmis nota catre ANI exact in ziua in care acesta a devenit membru PNL.

- Claudiu Manda, șeful comisiei de Control SRI din Parlament, a aruncat o noua informație-bomba! Conform lui Manda, SRI a informat ANI despre o posibila incompetibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor.Cand a cules SRI…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, ocazie cu care și-a prezentat propriul caz, cel in care a fost interceptat de SRI in anul 2014, in Dosarul Microsoft. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- "Legat de scandalul sau, ma rog, lucrurile aparute in spatiul public in ultimele doua zile, Comisia s-a sesizat si am hotarat sa trimitem catre SRI o solicitare sau o intrebare daca domnul Dragos la care facea referire domnul procuror Portocala este un angajat al SRI si daca da, care era natura relatiilor…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca membrii Comisiei vor analiza daca "domnul Dragos", invocat in emisiunea de duminica seara de la Antena 3 de fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga, are legatura cu SRI. Citeste si: Seful DNA…

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca va merge la Comisia de control a activitatii SRI, dupa ce a fost invitat de catre seful acestui for legislativ, Claudiu Manda, adaugand ca nu i-a „trecut prin minte sa procedeze altfel”.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat marti audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine....

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Presedintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca Serviciul a trimis un raspuns clasificat in legatura cu sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor. Mai mult, senatorul PSD a precizat ca, la randul sau, Comisia a solicitat un raspuns nesecret, privind vulnerabilitatile…

- Președintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marți, ca scrisoarea Alinei Mungiu Pippidi referitoare la SPP nu este de competența Comisiei SRI, motiv pentru care a decis sa o transmita Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, fara a avea insa și o recomandare.

- Claudiu Manda: George Maior va fi audiat in Comisia SRI pe 27 februarie George Maior. Foto: wikipedia.org. Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Maior, va fi audiat în Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe 27 februarie. Presedintele…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI va analiza, in prima sedinta, o scrisoare primita de la Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret, a declarat, miercuri, senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei."Am primit o scrisoare…

- Președintele Comisiei de control a SRI Claudiu Manda a confirmat astazi ca a primit o scrisoare din partea Alinei Mungiu-Pippidi, potrivit careria "ar fi existat la SPP un serviciu secret" și a declarat ca "in prima ședința vom discuta asta, daca este de competența

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Președintele Comisiei de control al SRI Claudiu Manda a declarat ca sigur il va chema la audieri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, ca urmare a sesizari in spațiul public a acestuia de a veni la comisie. Totodata, Manda a anunțat ca la comisie a venit o scrisoare din partea doamnei Pippidi, pe care o va…

- Șeful Comisiei SRI, Claudiu Manda, a anunțat miercuri ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi chemat in fața Comisiei de control al SRI pentru audiere.„Am vazut solicitarea dlui Dragnea de a veni la Comisia de control. Sigur va fi invitat la Comisia de control a activitații SRI. Sunt patru persoane…

