ULTIMA ORĂ! Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier Vineri, 3 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sihlea au identificat un barbat, de 22 de ani, din municipiul Ramnicu Sarat, județul Buzau, banuit de faptul ca, la data de 29 aprilie a.c., ora 11.00, a condus un autoturism in comuna Sihlea, fara a poseda permis de conducere și a intrat in […]

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Constantin Ionuț Razvan, in varsta de 25 ani, deținutul evadat astazi, a fost identificat de polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Golești, pe raza comunei Biliești și a fost condus la sediul IPJ Vrancea. A fost escortat la sediul IPJ de șeful Postului de Poliție Garoafa, agent principal Rareș Vlad.

Pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea a fost afișata lista cu cadrele didactice care au depus cerere privind posturile repartizate in etapa de modificare a duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate

Un tanar in varsta de 24 de ani și un altul de 36 de ani, ambii din comuna Nereju, au murit luni seara, in urma unui cumplit accident rutier, in care au fost implicate un microbuz și un tren. Evenimentul rutier a avut loc pe raza comunei C.A. Rosetti, in afara localitatii Balhacu.

Doi barbați din comuna Nereju, de 24 și 36 de ani, au murit aseara in accidentul dintre un microbuz de persoane și un tren, care a avut loc in localitatea buzoiana Balhacu. Alți cinci vranceni, patru din comuna Nereju și unu din comuna Slobozia Cioraști, se numara printre pasagerii din microbuz care

Mai mulți pasageri din Vrancea, Tișița, se aflau in microbuzul de persoane care a intrat luni seara in coliziune cu un tren in localitatea buzoiana Balhacu. Potrivit Știri de Buzau, microbuzul venea din Franța și se indrepta catre Tișița, județul Vrancea. Șoferul a scapat teafar.

Un accident rutier, in care au fost implicate trei autovehicule, s-a produs luni, in jurul orei 11.00, pe DN 2 E 85, la ieșire din Golești spre Buzau. A rezultat ranirea ușoara a unei femei de 42 de ani, din Vanatori, a unei femei de 23 de ani, din Buzau, și a unui copil

Un accident rutier s-a produs in zona Doi Stejari din Focșani, in urma cu aproximativ jumatate de ora (duminica, 17.45). Potrivit informațiilor furnizare de reprezentanții IPJ Vrancea, in accident au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii accidentului este trecerea pe culoarea roșie a semaforului

In cursul zilei de 19.03.2019, procurorii DIICOT-B.T.Buzau impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Buzau au efectuat un numar de 28 de percheziții domiciliare, pe raza judetelor Buzau, Vrancea, Galați si Iași, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat