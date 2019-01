Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati eliberati recent din inchisoare, in baza recursului compensatoriu, au fost retinuti pentru uciderea unui tanar de 25 de ani la iesirea dintr-un club de noapte din Medias. Ei au scos cutitele si au urmarit un grup de tineri cu care se luasera la cearta. Victima a alunecat pe gheata si a…

- Pe rețeaua de socializare Facebook au fost postate imagini noi cu criminalul de la Mediaș. Este vorba despre barbatul condamnat pentru crima care a fost eliberat de curand grație legii recursului compensatoriu și care a ucis din nou, sambata seara. Imaginile arata inceputul incaierarii din clubul din…

- Un tanar de 25 de ani a murit duminica dimineata la Spitalul din Medias, dupa ce fusese injunghiat in urma unui conflict dintr-un club, continuat ulterior in strada. Agresorul fusese eliberat recent in baza recursului...

- O mama de 21 de ani este acuzata ca si-a omorat bebelusul cu 21 de lovituri de cutit! Motivul pentru care Maria Sinitskaia a comis crima infioratoare este absolut halucinant. Femeia s-ar fi enervat fiindca bebelusul plangea, un lucru absolut firesc pentru orice bebelus. Crima socanta s-a petrecut dupa…

- Se pare ca mobilul faptei a fost gelozia, barbatul suspectand ca femeia de 30 de ani avea pe altcineva, in conditiile in care el venea rar in Romania. Femeia are acelasi nume de familie cu cetateanul irakian, dar, deocamdata, nu s-a stabilit daca erau casatoriti sau divortati. Duminica, el a sunat la…

- Caz șocant . Doi barbati au fost arestati dupa ce au omorat un om. Vezi unde au aruncat cadavrul Un barbat de 42 de ani, din Bihor, si altul de 16 ani, din Sibiu, au fost arestati preventiv, miercuri, fiind banuiti ca la inceputul lunii august au omorat un om si l-au aruncat apoi, legat, intr-un bazin…

- Un barbat de 42 de ani, din Bihor, si altul de 16 ani, din Sibiu, au fost arestati preventiv, miercuri, fiind banuiti ca la inceputul lunii august au omorat un om si l-au aruncat apoi, legat, intr-un bazin de acumulare, pentru a sterge urmele, transmite corespondentul MEDIAFAX.