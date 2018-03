Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni. Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o zi libera pentru parlamentari.

- Deputații și senatorii vor fi liberi lunea viitoare, de Paștele Catolic. Senatul a decis prin vot ca saptamana viitoare (2 – 7 aprilie), pentru ca este Pastele catolic, plenul sa se reuneasca marti, iar luni sa stea in circumscripțiile teritoriale. Și deputații vor fi liberi, iar marți revin la munca…

- Legile Justiției modificate de Comisia Iordache au fost adoptate de plenul Camerei Deputaților pe banda rulanta. Acesta este și motivul certurilor aprinse și acuzațiilor dure dintre aleșii opoziției și cei ai puterii. Deputații opoziției au declarat de la tribuna parlamentara ca puterea vrea sa confiște…

- De anul acesta, salariații se vor bucura de timp liber și în Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui. Masura este inclusa în Codul Muncii, potrivit avocatnet.ro

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul muncii prevede…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare”, se arata in expunerea de motive a initiatorului, plegislativa a fiind depusa…

- DECIZIE… Veste incredibil de buna pentru cei 30.000 de bugetari din judetul Vaslui. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, ieri, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. Asa…

- Legea salarizarii va fi din nou modificata. "Stim ca sunt modificari la OUG 91/2017, avem si noi cateva clarificari de facut in lege. Ieri (marti - n.r.) le-am discutat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, lucram acum si pe impact, calculeaza Finantele impactul tuturor…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, scrie Digi24. 50 50 0 50 0 0

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat, anunta Agerpres.

- Parlamentul se intoarce oficial din vacanta: modificarea Codurilor penale si legile SRI si SIE se afla printre prioritatile PSD-ALDE. Inceputul noii sesiuni parlamentare aduce schimbari in componenta conducerii Camerelor Deputatilor si Senatului, precum si in unele comisii parlamentare. Senatul si Camera…

- O noua ZI LIBERA pentru romani! VEZI cate zile vor sta acasa angajatii in 2018 O noua zi libera pentru romani! Parlamentari de la toate partidele propun ca pe langa cele 14 zile libere legale, sa mai fie adaugata inca una, si anume vinerea mare. Romanii vor beneficia prin lege de o noua zi libera, chiar…

