ULTIMĂ ORĂ. Carmen Adamescu, reținută pentru delapidare Politistii au efectuat, miercuri, sapte perchezitii in Bucuresti la locuintele mai multor persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei, prin delapidare si evaziune fiscala. Suspectii au functii de conducere in cadrul unei societati comerciale si ar fi incheiat mai multe contracte de management, respectiv de prestari servicii, cu alte societati comerciale controlate direct sau prin intermediari. Surse judiciare spun ca firmele erau controlate de fosta sotie a lui Dan Adamescu, una dintre perchezitii avand loc la locuinta acesteia. Carmen Adamescu a fost retinuta miercuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

