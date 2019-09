Stiri pe aceeasi tema

- * Saptamana viitoare, Simona Halep revine in circuitul international WTA, dupa amaraciunea suferita la Australian Open. Prilejul este oferit de turneul de la Wuhan (categorie Premier 5), unde va juca direct in turul II, in compania jucatoarei cehe Barbora Strycova (31 WTA). Aceasta a invins-o, ieri,…

- Simona Halep, locul 6 WTA, va evolua cu Barbora Strycova din Cehia, in turul al doilea al turneului de categorie Premier 5 de la Wuhan, faza in care a fost direct acceptata.Barbora Strycova, locul 31 WTA, a invins-o, duminica, pe jucatoarea chineza Xiyu Wang, numarul 140 mondial si beneficiara…

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Strycova (locul 31 in clasamentul mondial) a invins-o duminica, in doua seturi, 6-4, 6-2, pe chinezoaica Wang Xiy (140 WTA), in primul tur al turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari, si o va intalni in runda urmatoare pe romanca…

- Perechea formata din Simona Halep și Raluca Olaru s-a calificat, duminica, în optimile probei de dublu din cadrul turneului de la Wuhan. Cele doua românce s-au impus în fața chinezoaicelor Qianhui Tang/Xinyu Wang, scor 7-6(3), 4-6, 10-8, dupa o ora și 41 de minute de joc.În…

- Simona Halep (6 WTA, 27 de ani) a aflat astazi cu cine ar putea juca in turneul de la Wuhan (China), care va debuta duminica. Anul trecut, fostul lider mondial a fost eliminata in turul doi, dupa ce a acuzat probleme medicale la spate. Jucatoarea din Romania va avea liber in primul tur, urmand sa joace…

- Simona Halep (6 WTA) va intra direct in turul secund al turneului de la Wuhan (China), faza in care va intani castigatoarea din partida Barbora Strycova (31 WTA) – Wang Xiyu (140 WTA).Halep beneficiaza de un tur liber inainte sa debuteze la turneul din China. Ulterior, Halep se va duela fie…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sase mondial, va intra direct in turul secund al turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari, contra invingatoarei dintre cehoaica Barbora Strycova si chinezoaica Xiyu Wang, au anuntat organizatorii. Halep, campioana…

- In curand, Simona Halep o va intalni pe americanca Cori Gauff, in optimile de la Wimbledon. Deși este o noutate in lumea tenisului, sportiva cu carre se va „razboi” romanca noastra este un adversar demn de luat in considerare.