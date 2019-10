Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si omologul sau irlandez Leo Varadkar au afirmat joi ca intrevad o ”cale catre un posibil acord” al Brexitului, fara sa explice cum intentioneaza sa scoata din impas negocierile, cu mai putin de trei saptamani inaintea datei prevazute a divortului, relateaza AFP potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson va trimite o scrisoare Uniunii Europene în care va cere amânarea Brexitului daca nu se ajunge la un acord de divorț pâna în 19 octombrie, potrivit unor documente guvernamentale transmise unui tribunal scoțian, scrie BBC, preluat de Reuters.Luna…

- Premierul britanic Boris Johnson a atras atentia luni ca sunt sanse mici sa se obtina progrese in privinta Brexit-ului la discutiile pe care le va avea in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, relateaza Reuters. Johnson, care a promis ca va scoate Marea Britanie din UE la sfarsitul lunii octombrie…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a afirmat ca in Uniunea Europeana au sporit nemultumirile referitoare la faptul ca Londra nu a furnizat alternative la asa-numita ''plasa de siguranta'' privind frontiera irlandeza. Londra respinge solutia "plasa de siguranta"("backstop"), inevitabila,…

- Guvernul britanic nu a facut Bruxellesului niciun fel de noi propuneri privind Brexitul, a declarat joi presedintele Parlamentului European, David Sassoli, relateaza dpa si Reuters.Uniunea Europeana este pregatita sa amane data Brexitului din nou daca Marea Britanie va furniza un motiv…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut convocarea alegerilor anticipate pentru data de 15 octombrie daca, asa cum este de asteptat, parlamentul de la Londra va adopta legea care-l va impiedica pe seful executivului sa decida un Brexit fara acord, relateaza agentiile Reuters si DPA. Actul…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti Camerei Comunelor sa nu adopte proiectul de lege prin care adversarii Brexitului incearca sa-l oblige sa ceara o noua amanare a iesirii din UE in lipsa unui acord cu Bruxelles-ul sau in lipsa unui accept al legislativului de la Londra pentru un Brexit…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti Camerei Comunelor sa nu adopte proiectul de lege prin care adversarii Brexitului incearca sa-l oblige sa ceara o noua amanare a iesirii din UE in lipsa unui acord cu Bruxelles-ul sau in lipsa unui accept al legislativului de la Londra pentru un Brexit fara…