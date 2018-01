Stiri pe aceeasi tema

- Cand revine Gabriela Cristea pe micile ecrane. Vedeta și-a surprins fanii cu un anunț la inceput de an. Aceasta le-a impartașit internauților ca in curand se vor intalni din nou. Gabi Cristea nu a dezvaluit data cu exactitate, insa a lasat sa se inteseaga ca din 2018 revine la Kanal D. Vedeta a postat…

- Coco Paun, Catalin Botezatu, Adrian Cristea și Victor Slav sunt barbații celebri din viața Biancai Dragușanu. Insa, pe lista ei de cuceriri se afla și un brutar. Bianca Dragușanu, care a oferit amanunte despre depresia postnatala , a avut un iubit brutar. Dezvaluirea a fost facuta chiar de Bianca Dragușanu,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. ”Impozitul global, impozitul pe gospodarie este o normalitate in toate tarile civilizate.…

- Tudose: Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. "Impozitul…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea și colegul sau de breasla, Victor Slav, apar amandoi in același pat. Andreea Mantea, care este mama unui baiețel care se numește David , este prezentatoarea unei emisuni de televiziune de la Kanal D, acolo unde coleg i este Victor Slav, partenerul de viața…

- Ioan Andone e șomer dupa desarțirea de Dinamo din februarie 2017, dar nu duce lipsa de oferte și e tentat sa incerce o noua experiența in strainatate. TV Pro X a anunțat astazi ca "Falcosul" e asaltat de mai multe oferte din Kazahstan, Qatar și Dubai. "E greu ca in Romania sa ramai patru ani la o echipa.…

- Andreea Banica se poate lauda ca are alaturi același barbat de nici mai mult nici mai puțin de 21 de ani. Andreea Banica, care anul acesta a devenit mamica pentru a doua oara , este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de pe scena muzicala din Romania. Andreea Banica, care a fost și prezentatoarea…

- Vești bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Indragita prezentatoare de la Kanal D revine pe „sticla” dupa o pauza de cateva luni. Soțul vedetei a facut marele anunț! Tavi Clonda si Gabriela Cristea se afla la primul Craciun din postura de parinti. Cei doi sunt nerabdatori si foarte emotionati, iar artisul…

- Bianca Dragusanu a uimit pe toata lumea cand si-a facut aparitia in public cu o cagula pe fata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce ascunde prezentatoarea TV sub masca, dar si motivul care a determinat-o sa apeleze la un gest pe cat de indraznet, pe atat de inedit, pe care nicio alta vedeta…

- La doar câteva zile dupa ce îl omagia în Parlament pe Regele Mihai, premierul Mihai Tudose se declara puternic anti-monarhist. Și le transmite membrilor Casei Regale sa-și ia adio de la Palatul Elisabeta și sa stea la castelul de la Savârșin. "România nu…

- Bianca Dragușanu are amintiri dureroase de pe vremea cand era copil și nu era tocmai ascultatoare. La emisiunea pe care o modereaza la Kanal D, „Te vreau langa mine”, Bianca Dragușanu a povestit un episod mai puțin știut din copilaria sa. La acea vreme, vedeta era o fetița care facea foarte multe nazbatii,…

- Cazul jurnalistei Onelia Pescaru, a carei mașina a fost incendiata in stil mafiot in toiul nopții, a ajuns in fața Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și combaterea corupției din Senatul Romaniei.

- Bianca Dragușanu, mai sincera ca niciodata. Vedeta a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, despre o intamplare petrecuta in weekend. Bianca Dragușanu și Victor Slav traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi au impreuna o fetița și se ințeleg de minune. Vedeta…

- Bianca Dragusanu a tras o sperietura sora cu moartea in urma cu doua saptamani, cand fratele ei, Dragos, a ajuns de urgenta in sala de operatii dupa ce a fost confundat de jandarmi cu un hot si batut cu bestialitate. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat informatii de ultima ora despre starea…

- Indragitul actor Alexandru Arșinel a vorbit cu lacrimi in ochi despre buna lui colega și prietena, Stela Popescu. Alexandru Arșinel a format un cuplu pe scena, ani de zile, cu marea actrița Stla Popescu. Cei doi nu au fost doar colegi, ci și foarte buni prieteni. Moartea Stelei Popescu l-a devastat…

- Luna noiembrie a adus audiente mai mari, la nivel national, pentru cele mai urmarite posturi din Romania. In prime-time, Pro TV, Antena 1 si Kanal D au avut toate cresteri, insa Kanal D a castigat cel mai mult datorita unui nou serial turcesc.

- De Ziua Naționala, președintele Klaus Iohannis a înlocuit celebra fasole și clasicele sarmale, cu decorații. Beneficiarii au fost, printre alții, absolut toți șefii de servicii secrete din România. Presedintele Klaus Iohannis i-a decorat vineri, de Ziua Nationala,…

- Bianca Dragușanu a povestit ce i-a fost dat sa auda de la o foarte buna prietena. Bianca Dragușanu, care este colega cu partenerul ei de viața, Victor Slav, la postul de televiziune Kanal D , uimește telespectatorii de fiecare data cand are loc o noua ediție a emisiunii pe care o modereaza. Bianca Dragușanu,…

- Romania este acum a treia țara ca atractivitate pentru investitori, dupa Slovenia și Irlanda. Ceea ce ne recomanda este randamentul muncii, menținut atractiv de salariile inca mici comparativ cu alte...

- Bianca Dragușanu și-a amintit de un episod din viața ei, cand cuvintele unui barbat pe care l-a refuzat i-au ramas intiparite in minte. Bianca Dragușanu, care formeaza un cuplu cu prezentatorul de televiziune Victor Slav , a fost curtata de mulți barbați de-a lungul vremii. La emisiunea pe care o prezinta…

- Ca de obicei, joi, Oana Roman va fi in direct pe Facebook-ul revistei Viva!, la ora 15.00 fix, pentru a aduce in fața voastra toate informațiile saptamanii și, evident, pentru a raspunde intrebarilor legate de viața mondena din Romania. In ediția de astazi, secretele Oanei sunt legate de un personaj…

- Niște fotografii de arhiva o prezinta pe Gabriela Cristea așa cum puțini iși mai aduc aminte. Imaginile dateaza din urma cu peste doua decenii. Gabriela Cristea, in varsta de 43 de ani, este o cunoscuta moderatoare de televiziune din Romania. de-a lungul anilor, vedeta a prezentat numeroase emisiuni,…

- Gabriela Cristea si-a anuntat revenirea pe TV si i-a dat vestea mult asteptata Biancai Dragusanu, scrie cancan.ro. Vedeta a anuntat cate zile o mai lasa pe blonda la carma emisiunii "Te vreau langa mine". Gabriela Cristea se bucura de ultimele zile din concediul de maternitate si de momentele…

- Gabriela Cristea si-a anuntat revenirea pe TV si i-a dat vestea mult asteptata Biancai Dragusanu. Vedeta a anuntat cate zile o mai lasa pe blonda la carma emisiunii ”Te vreau langa mine”.

- Gabriela Cristea a acordat CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cel mai sincer interviu dupa ce a devenit mamica. Vedeta Kanal D a vorbit despre momentele de intimitate cu Tavi Clonda, marturisind ca faptul ca au devenit parinti nu i-a facut sa uite de ei ca soti si de relatia lor, dincolo de indatoririle…

- Bianca Dragusanu ramane la carma emisiunii "Te vreau langa mine" pana la finele anului 2017. Perioada de pauza din tv a Gabrielei Cristea se apropie de sfarsit, iar din ianuarie proaspata mamica isi va relua postul.

- Bianca Dragușanu iși sarbatorește sora, care o va vizita zilele acestea pe vedeta tv. Iubita lui Victor Slav i-a transmis Oanei un mesaj emoționant. Cu ocazia aniversarii, Oana Daria va veni in vizita la Bucuresti, iar Bianca Dragusanu a facut anunțul in cadrul emisiunii pe care o prezinta. Bianca Dragușanu…

- Bianca Dragusanu a primit o veste foarte buna in aceasta dimineata. Emisiunea pe care o realizeaza la Kanal D, "Te vreau langa mine", a fost pe primul loc in randul publicului din intreaga tara si la nivelul populatiei de la orase.

- Un nor radioactiv, in Europa, arata ca un accident a avut loc, in ultimele saptamani, intr-o instalatie nucleara in Rusia sau Kazahstan, in ultima saptamana a lui septembrie, apreciaza Institutul francez de radioprotectie si siguranta nucleara (IRSN).

- Compania olandeza NERO Renewables vrea sa construiasca in Romania, conform datelor analizate de Profit.ro, trei parcuri eoliene cu 362 de turbine si o capacitate instalata totala de circa 1 GW, cu 400 MW peste capacitatea parcului onshore Fantanele Cogealac, in prezent cel mai mare de acest tip din…

- Bianca Dragușanu, incident la primele ore ale dimineții. Se pare ca a fost o zi cu ghinion pentru prezentatoarea de la Kanal D. Aceasta a povestit in cadrul emisiunii ce a pațit. Iubita lui Victor Slav a avut parte de o zi tensionata și a impartașit totul cu telespectatorii ei. Aceasta a povestit la…

- Sofia Natalia seamana din ce in ce mai mult cu celebrul sau tata, prezentatorul de televiziune Victor Slav. Prezentatorul de televiziune Victor Slav formeaza un cuplu cu Bianca Dragușanu, cea care ii și este colega la postul de televiziune Kanal D . Victor Slav și Bianca Dragușanu au impreuna o fetița,…

- O femeie care a avut un moment de rebeliune fața de președintele Donald Trump a ajuns în presa internaționala, dupa ce aceasta a aratat degetul mijlociu coloanei liderului american.Juli Briskman mergea pe bicicleta în momentul în care coloana de mașini care îl…

- Fiica celei mai batrane mame din Romania s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Eliza Eliza are 14 ani și este o eleva model. Fata Adrianei Iliescu a caștigat diplome la diverse olimpiade, dar și la concursuri muzicale. Adriana Iliescu a devenit mama in 2005, la 67 de ani, dupa o inseminare artificiala.…

- Prietena cea mai buna a Biancai Dragusanu a incercat sa o desparta de Victor Slav, Dezvaluirea a fost facuta chiar de vedeta, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Totul s-a intamplat in urma cu cinci abni, iar Bianca nu a dezvaluit identitatea persoanei care a vrut sa o indeparteze de…

- Cele mai apreciate vinuri din tara pana in 1989, nelipsite de pe mesele imparatilor din Viena, vinurile de Lechinta, reapar pe piata. Numerosi viticulturi au accesat fonduri pentru reconversia vitei de vie, astfel ca cel mai scump vin din...

- Bianca Dragusanu și fetița ei s-au pregatit de Halloween. Vedeta a sculptat dovleci cu Sofia și a recunoscut ca micuța ei a fost extrem de pretențioasa. Bianca Dragusanu a stricat cativa dovleci pana cand a sculptat unul pe placul micutei Sofia. „Eu in weekend am sculptat dovleci cu fiica-mea. Am stricat…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au o fetița adorabila, Sofia Natalia. Prietenii celor doi i-au spus clar vedetei cu cine seamana micuța. Bianca Dragușanu are o familie foarte frumoasa alaturi de prezentatorul de televiziune Victor Slav, cel care ii este coleg și la postul de televiziune Kanal D . Din…

- Danuț Lupu i-a comparat azi pe Cornel Dinu și Mircea Lucescu, numinandu-l infumurat pe primul și spunand ca Il Luce e un pedagog mai bun. (Vezi detalii) Fostul antrenor de la Dinamo i-a raspuns fostului mijlocaș, dezvaluind mai multe probleme pe care le-a avut Lupu. "Danuț Lupu a fost poate cel mai…

- Litens Automotive Group a inaugurat marti la Giarmata, langa Timisoara, noua fabrica din Romania. Canadienii isi extind astfel operatiunile globale de productie, aceasta fiind cea de a doua unitate din Europa.

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in țara in urmatorii cinci ani, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer. In opinia sa, Romania ar tre...

- Iulia Vantur, care are o relație cu starul bollywoodian Salman Khan, a reușit sa devina celebra si in India, acolo unde a demonstrat ca are calitați și de actrița, model și cantareața. Din pacate pentru ea, vedeta s-a vazut nevoita sa se intoarca zilele acestea in Romania, din cauza ca i-a expirat…

- Justiția in statul actual Discuția in jurul justiției din Romania nu este noua. Rareori a fost, insa, atat de ascuțita. Aceasta deoarece neajunsurile sunt in fond instituționale și pretind o soluție instituționala. Sa privim lucrurile obiectiv, pe baza stricta a documentelor, dincolo de indiferența…