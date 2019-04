ULTIMĂ ORĂ BBC anunță că două românce au fost ucise de un criminal în serie în Cipru Informație de ultima ora. Doua romance, o mama și fiica ei, au fost ucise cu bestialitate de un criminal in serie, in Cipru. Oamenii legii au descoperit cadavrele celor doua, dar și ale altor femei care i-au cazut victime celui despre care anchetatorii din Cipru susțin ca este primul criminal in serie din istoria țarii. Citește și: Administrația Prezidențiala a anunțat intrebarile la care vor raspunde romanii la Referendumul pe Justiție Din primele informații, barbatul ar fi un fost militar. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

