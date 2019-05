Astazi (sambata), LPS CSM Focșani 2007 – CSM București 63-51 (15-7, 15-19, 11-11, 22 -14) Formația LPS CSM Focșani 2007: Denis Miron (13 puncte+4 recuperari +2 pase decisive), Dragoș Cristea (7+5+1), David Antonescu (16+22+3), Alexandru Bratosin (13+12+2), Rareș Cristea (6+6+1), Alexandru Duța (8+6+2). Au mai fost inscriși pe foaia de joc Valeriu Dima, Andrei Brumaru, […] Articolul ULTIMA ORA! Baschet U 16: LPS CSM Focșani 2007 s-a calificat in Final Four! apare prima data in Monitorul de Vrancea .