- Cunoscutul Polițist Marian Gondina a comentat cazul tinerei batute și jefuite de un barbat in scara unui bloc din orașul Alba Iulia. Marian Godina a recomandat ca videoclipul șocant sa fie vizionat de ministrul Justiției, Tudorel Toader. „Nu va uitați daca sunteți sensibili! Aș ține totuși ca acest…

- Suspectul in cazul atacului din scara blocului M3 din Alba Iulia ar fi un recidivist eliberat din penitenciar in 2018. Surse ale Alba24 au declarat ca acesta suspectul principal al Poliției se numește Nicolae Dragoi din Alba Iulia (cartierul Barabanț) condamnat anterior pentru talharie. Ar fi fost dat…

- O tânara de 20 de ani a fost atacata brutal și tâlharita într-o scara de bloc din Alba Iulia, de un barbat care i-a furat telefonul si portofelul. Pe imagini se vede cum în scara blocului intra patru persoane, iar doua dintre ele, care par ca…

- Nicolae Guța a trecut și el prin momente grele in anul 2015, cand a pațit același lucru ca și colegul sau de breasla, Florin Salam (Vezi AICI mai multe detalii), a fost batut in localul sau din Petroșani. Presa scria la acea vreme ca la masa lui Guta au venit mai multi interlopi care i-au […] The post…

- Polițiștii din Dambovița cauta un barbat care vineri a lovit un procuror și i-a furat telefonul mobil, in urma unei altercații in trafic. Cei doi s-au luat la cearta in plina strada. Reprezentanții poliției Dambovița au precizat ca polițiștii din orașul Racari au fost sesizați, la 112, despre faptul…

- Ultimele patru confruntari din faza 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2018-2019 vor avea loc astazi. Trei din cele patru partide programate astazi, Luceafarul Oradea- Astra ( ora 16:00), Fotbal Club Rapid – Turris-Oltul Turnu Magurele (ora 18:45) si Unirea 1924 Alba Iulia – FCSB (ora 21:30)…

- Caz șocat in Italia! Un roman pe nume Valentin Sorin Perju urmeaza sa fie expulzat dupa ce s-a batut cu patru polițiști. Barbatul va avea interdicție de a intra in Italia timp de 5 ani. Incidentul a avut loc pe 8 iulie. Valentin Soru Perju a fost prins de o patrula a poliției cu șase […] The post Roman,…

- In ziua de 23 august, in municipiul Alba Iulia a avut loc ceremonia de reinhumare a zece partizani anticomuniști, cazuți in timpul unor confruntari armate purtate in anul 1949 cu autoritațile statului comunist pe teritoriul localitaților Bistra, Mesentea și Cricau din județul Alba. Gropile comune in…